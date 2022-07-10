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СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/navodka-1801547568.html
СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке
СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке - РИА Новости, 10.07.2022
СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке
Силовики задержали администратора канала Новой Каховки в мессенджере Viber, на которого вышла Служба безопасности Украины, чтобы выяснять через него координаты... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:22
2022-07-10T17:45
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
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НОВАЯ КАХОВКА, 10 июл — РИА Новости. Силовики задержали администратора канала Новой Каховки в мессенджере Viber, на которого вышла Служба безопасности Украины, чтобы выяснять через него координаты для нанесения ракетных ударов.Мужчину допросили, его показания есть в распоряжении РИА Новости.Администратора зовут Сергей Федоренко, по его словам, представители СБУ написали ему о том, что "нужна помощь".Он отметил, что такие просьбы его насторожили, он не стал ничего сообщать и обратился в полицию.Еще один задержанный житель Новой Каховки, представившийся Вячеславом Александровичем Ткаченко, рассказал в показаниях, которые есть в распоряжении РИА Новости, что передавал СБУ координаты расположения российских войск.Он сообщил, что оставил комментарий в одном из Telegram-каналов для помощи украинским войскам, после чего на него вышла СБУ."Скидывал (координаты) лесопосадки. &lt;...&gt; Там находилась техника, КамАЗы, "Уралы" и личный состав. &lt;…&gt; Это я скинул, он (сотрудник СБУ. — Прим. ред.) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь", — сказал Ткаченко.Он признал свою вину. По словам мужчины, его задержали за то, что он пьяный пел песни, а в телефоне позднее нашли переписку с СБУ.Как сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, ВСУ нанесли удар по Новой Каховке ракетой "Точка-У".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220629/sk-1799139638.html
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служба безопасности украины, в мире, вооруженные силы украины, херсонская область
16:22 10.07.2022 (обновлено: 17:45 10.07.2022)
 
СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке

СБУ использовала администратора канала в соцсетях для наводки ударов по Новой Каховке

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВАЯ КАХОВКА, 10 июл — РИА Новости. Силовики задержали администратора канала Новой Каховки в мессенджере Viber, на которого вышла Служба безопасности Украины, чтобы выяснять через него координаты для нанесения ракетных ударов.
Мужчину допросили, его показания есть в распоряжении РИА Новости.
Администратора зовут Сергей Федоренко, по его словам, представители СБУ написали ему о том, что "нужна помощь".

"(Они сказали) армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий. <…> В День защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС. <…> Шестого июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник День семьи, любви и верности", — сказал задержанный.

Он отметил, что такие просьбы его насторожили, он не стал ничего сообщать и обратился в полицию.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 23:58
СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке
Еще один задержанный житель Новой Каховки, представившийся Вячеславом Александровичем Ткаченко, рассказал в показаниях, которые есть в распоряжении РИА Новости, что передавал СБУ координаты расположения российских войск.
Он сообщил, что оставил комментарий в одном из Telegram-каналов для помощи украинским войскам, после чего на него вышла СБУ.
"Скидывал (координаты) лесопосадки. <...> Там находилась техника, КамАЗы, "Уралы" и личный состав. <…> Это я скинул, он (сотрудник СБУ. — Прим. ред.) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь", — сказал Ткаченко.
Он признал свою вину. По словам мужчины, его задержали за то, что он пьяный пел песни, а в телефоне позднее нашли переписку с СБУ.
Военнослужащие России возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 13:25Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли ракетами ГЭС в Новой Каховке
Как сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, ВСУ нанесли удар по Новой Каховке ракетой "Точка-У".

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции Новой Каховки были задержаны администраторы проукраинских каналов, причастные к передаче координат мест дислокации войск Российской Федерации, а также мест проведения общественных мероприятий, связанных с празднованием общегородских мероприятий, например Дня любви, семьи и верности в Новой Каховке, в день проведения которого по главной городской площади был нанесен удар "Точкой-У" украинской армией. В результате обстрела погибли и получили ранения жители Новой Каховки", — сказал собеседник агентства.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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14 июня, 10:21Специальная военная операция на Украине
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