https://ria.ru/20220710/navodka-1801547568.html

СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке

СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке - РИА Новости, 10.07.2022

СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке

Силовики задержали администратора канала Новой Каховки в мессенджере Viber, на которого вышла Служба безопасности Украины, чтобы выяснять через него координаты... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T16:22

2022-07-10T16:22

2022-07-10T17:45

специальная военная операция на украине

служба безопасности украины

в мире

вооруженные силы украины

херсонская область

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НОВАЯ КАХОВКА, 10 июл — РИА Новости. Силовики задержали администратора канала Новой Каховки в мессенджере Viber, на которого вышла Служба безопасности Украины, чтобы выяснять через него координаты для нанесения ракетных ударов.Мужчину допросили, его показания есть в распоряжении РИА Новости.Администратора зовут Сергей Федоренко, по его словам, представители СБУ написали ему о том, что "нужна помощь".Он отметил, что такие просьбы его насторожили, он не стал ничего сообщать и обратился в полицию.Еще один задержанный житель Новой Каховки, представившийся Вячеславом Александровичем Ткаченко, рассказал в показаниях, которые есть в распоряжении РИА Новости, что передавал СБУ координаты расположения российских войск.Он сообщил, что оставил комментарий в одном из Telegram-каналов для помощи украинским войскам, после чего на него вышла СБУ."Скидывал (координаты) лесопосадки. <...> Там находилась техника, КамАЗы, "Уралы" и личный состав. <…> Это я скинул, он (сотрудник СБУ. — Прим. ред.) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь", — сказал Ткаченко.Он признал свою вину. По словам мужчины, его задержали за то, что он пьяный пел песни, а в телефоне позднее нашли переписку с СБУ.Как сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, ВСУ нанесли удар по Новой Каховке ракетой "Точка-У".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220629/sk-1799139638.html

https://ria.ru/20220708/rakety-1801195515.html

https://ria.ru/20220614/sabotazh-1795130920.html

херсонская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

служба безопасности украины, в мире, вооруженные силы украины, херсонская область