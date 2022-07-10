https://ria.ru/20220710/navodka-1801547568.html
СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке
СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке - РИА Новости, 10.07.2022
СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке
Силовики задержали администратора канала Новой Каховки в мессенджере Viber, на которого вышла Служба безопасности Украины, чтобы выяснять через него координаты... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:22
2022-07-10T16:22
2022-07-10T17:45
специальная военная операция на украине
служба безопасности украины
в мире
вооруженные силы украины
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797741117_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_848a024a4dd78a2d1e8f7a9705b4ea7b.jpg
НОВАЯ КАХОВКА, 10 июл — РИА Новости. Силовики задержали администратора канала Новой Каховки в мессенджере Viber, на которого вышла Служба безопасности Украины, чтобы выяснять через него координаты для нанесения ракетных ударов.Мужчину допросили, его показания есть в распоряжении РИА Новости.Администратора зовут Сергей Федоренко, по его словам, представители СБУ написали ему о том, что "нужна помощь".Он отметил, что такие просьбы его насторожили, он не стал ничего сообщать и обратился в полицию.Еще один задержанный житель Новой Каховки, представившийся Вячеславом Александровичем Ткаченко, рассказал в показаниях, которые есть в распоряжении РИА Новости, что передавал СБУ координаты расположения российских войск.Он сообщил, что оставил комментарий в одном из Telegram-каналов для помощи украинским войскам, после чего на него вышла СБУ."Скидывал (координаты) лесопосадки. <...> Там находилась техника, КамАЗы, "Уралы" и личный состав. <…> Это я скинул, он (сотрудник СБУ. — Прим. ред.) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь", — сказал Ткаченко.Он признал свою вину. По словам мужчины, его задержали за то, что он пьяный пел песни, а в телефоне позднее нашли переписку с СБУ.Как сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, ВСУ нанесли удар по Новой Каховке ракетой "Точка-У".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как указал Владимир Путин, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220629/sk-1799139638.html
https://ria.ru/20220708/rakety-1801195515.html
https://ria.ru/20220614/sabotazh-1795130920.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797741117_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_9ef091eeb9e274b5c2d246ff431ca881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба безопасности украины, в мире, вооруженные силы украины, херсонская область
16:22 10.07.2022 (обновлено: 17:45 10.07.2022)
СБУ использовала канал в мессенджере для наводки ударов по Новой Каховке
СБУ использовала администратора канала в соцсетях для наводки ударов по Новой Каховке
НОВАЯ КАХОВКА, 10 июл — РИА Новости. Силовики задержали администратора канала Новой Каховки в мессенджере Viber, на которого вышла Служба безопасности Украины, чтобы выяснять через него координаты для нанесения ракетных ударов.
Мужчину допросили, его показания есть в распоряжении РИА Новости.
Администратора зовут Сергей Федоренко, по его словам, представители СБУ написали ему о том, что "нужна помощь".
"(Они сказали) армии нужна помощь, нужно помогать определять координаты тех или иных событий. <…> В День защиты детей обратились, где, в какой локации люди будут праздновать. Также были запросы — показать координаты, где находится больница, дамба ГЭС. <…> Шестого июля они обратились выяснить, в какой точке будет отмечаться праздник День семьи, любви и верности", — сказал задержанный.
Он отметил, что такие просьбы его насторожили, он не стал ничего сообщать и обратился в полицию.
Еще один задержанный житель Новой Каховки, представившийся Вячеславом Александровичем Ткаченко, рассказал в показаниях, которые есть в распоряжении РИА Новости, что передавал СБУ
координаты расположения российских войск.
Он сообщил, что оставил комментарий в одном из Telegram-каналов для помощи украинским войскам, после чего на него вышла СБУ.
"Скидывал (координаты) лесопосадки. <...> Там находилась техника, КамАЗы, "Уралы" и личный состав. <…> Это я скинул, он (сотрудник СБУ. — Прим. ред.) сказал очистить переписку, и на следующий день или через день туда прилет был, если не ошибаюсь", — сказал Ткаченко.
Он признал свою вину. По словам мужчины, его задержали за то, что он пьяный пел песни, а в телефоне позднее нашли переписку с СБУ.
Как сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах, ВСУ
нанесли удар по Новой Каховке ракетой "Точка-У".
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции Новой Каховки были задержаны администраторы проукраинских каналов, причастные к передаче координат мест дислокации войск Российской Федерации, а также мест проведения общественных мероприятий, связанных с празднованием общегородских мероприятий, например Дня любви, семьи и верности в Новой Каховке, в день проведения которого по главной городской площади был нанесен удар "Точкой-У" украинской армией. В результате обстрела погибли и получили ранения жители Новой Каховки", — сказал собеседник агентства.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Как указал Владимир Путин
, ее начали для защиты "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по словам президента, — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность России.