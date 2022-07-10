https://ria.ru/20220710/moskva-1801579850.html
Москву накрыл циклон, службы города принимают все необходимые меры
Москву накрыл циклон, службы города принимают все необходимые меры - РИА Новости, 10.07.2022
Москву накрыл циклон, службы города принимают все необходимые меры
Службы Москвы принимают все необходимые меры, чтобы жизнеобеспеченность столицы была в штатном режиме, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" заммэра Москвы по... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:42
2022-07-10T20:42
2022-07-10T20:42
москва
мосводосток
петр бирюков
общество
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Службы Москвы принимают все необходимые меры, чтобы жизнеобеспеченность столицы была в штатном режиме, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Москвичи были проинформированы о неблагополучных погодных явлениях. С 17 часов примерно Москву накрыл циклон, который повалил деревья. Службы города принимают все необходимые меры к тому, чтобы жизнеобеспеченность была в штатном режиме", - заявил Бирюков.Заммэра добавил, что движение транспорта осуществляется в штатном режиме, подтоплений практически не было.В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщается, что городские службы ликвидируют последствия непогоды."Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток", бригады и техника других инженерных и коммунальных предприятий. Временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотеком.В комплексе городского хозяйства предупредили, что ливень, гроза, сильный ветер сохранятся до конца дня, и попросили горожан воздержаться от пребывания на улице.
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/nepogoda-1801569290.html
https://ria.ru/20220710/groza-1801557792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосводосток, петр бирюков, общество
Москву накрыл циклон, службы города принимают все необходимые меры
Заммэра Москвы Бирюков: Москву накрыл циклон, службы города принимают все необходимые меры
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Службы Москвы принимают все необходимые меры, чтобы жизнеобеспеченность столицы была в штатном режиме, сообщил в эфире телеканала "Россия 24"
заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Москвичи были проинформированы о неблагополучных погодных явлениях. С 17 часов примерно Москву
накрыл циклон, который повалил деревья. Службы города принимают все необходимые меры к тому, чтобы жизнеобеспеченность была в штатном режиме", - заявил Бирюков.
Заммэра добавил, что движение транспорта осуществляется в штатном режиме, подтоплений практически не было.
В Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы сообщается, что городские службы ликвидируют последствия непогоды.
"Городские службы ликвидируют последствия непогоды. Оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах города работают 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток
", бригады и техника других инженерных и коммунальных предприятий. Временные скопления воды носят кратковременный характер. Вода уходит в ливневую сеть самотеком.
В комплексе городского хозяйства предупредили, что ливень, гроза, сильный ветер сохранятся до конца дня, и попросили горожан воздержаться от пребывания на улице.