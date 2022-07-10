https://ria.ru/20220710/moskva-1801498301.html

Возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве расширят тротуары

Возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве расширят тротуары - РИА Новости, 10.07.2022

Возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве расширят тротуары

Городские службы расширят тротуары и поставят современные фонари возле станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге Москвы, сообщил... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T09:03

2022-07-10T09:03

2022-07-10T09:03

общество

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Городские службы расширят тротуары и поставят современные фонари возле станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству возле новой станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге столицы. В этом году проводим комплексные работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности возле семи станций БКЛ, главная задача - сделать комфортные маршруты от жилых домов к транспортным объектам, создать общественные пространства для прогулок и отдыха. Станция "Кленовый бульвар" находится недалеко от музея-заповедника "Коломенское", многочисленным посетителям которого станет удобнее добираться до него", - рассказал Бирюков.Он отметил, что в зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы проходы."В рамках проекта уберем под землю воздушные кабельные линии, обустроим 250 метров водосточной сети, расширим и обновим тротуары, заменим асфальт на проезжей части, приведем в порядок существующие и сделаем дополнительные спуски с тротуаров на пешеходных переходах. Количество наземных переходов увеличится, все они будут оборудованы опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее в темное время суток", - добавил заммэра.В Комплексе городского хозяйства сообщили, что для пассажиров общественного транспорта установят восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. На территории возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" заменят старые фонари и оборудуют дополнительные, всего их будет 160, поставят скамейки для отдыха и цветочные вазоны, пять информационных стел.Бирюков заявил, что на финальном этапе благоустройства разобьют газон общей площадью более 31 тысячи квадратных метров, высадят около 200 деревьев и кустарников.Основные работы планируется завершить до конца этого года.

https://ria.ru/20220704/blagoustroystvo-1799988796.html

https://ria.ru/20220708/moskva-1801127763.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, городское хозяйство москвы, москва