https://ria.ru/20220710/moskva-1801498301.html
Возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве расширят тротуары
Возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве расширят тротуары - РИА Новости, 10.07.2022
Возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве расширят тротуары
Городские службы расширят тротуары и поставят современные фонари возле станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге Москвы, сообщил... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T09:03
2022-07-10T09:03
2022-07-10T09:03
общество
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Городские службы расширят тротуары и поставят современные фонари возле станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству возле новой станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге столицы. В этом году проводим комплексные работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности возле семи станций БКЛ, главная задача - сделать комфортные маршруты от жилых домов к транспортным объектам, создать общественные пространства для прогулок и отдыха. Станция "Кленовый бульвар" находится недалеко от музея-заповедника "Коломенское", многочисленным посетителям которого станет удобнее добираться до него", - рассказал Бирюков.Он отметил, что в зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы проходы."В рамках проекта уберем под землю воздушные кабельные линии, обустроим 250 метров водосточной сети, расширим и обновим тротуары, заменим асфальт на проезжей части, приведем в порядок существующие и сделаем дополнительные спуски с тротуаров на пешеходных переходах. Количество наземных переходов увеличится, все они будут оборудованы опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее в темное время суток", - добавил заммэра.В Комплексе городского хозяйства сообщили, что для пассажиров общественного транспорта установят восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. На территории возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" заменят старые фонари и оборудуют дополнительные, всего их будет 160, поставят скамейки для отдыха и цветочные вазоны, пять информационных стел.Бирюков заявил, что на финальном этапе благоустройства разобьют газон общей площадью более 31 тысячи квадратных метров, высадят около 200 деревьев и кустарников.Основные работы планируется завершить до конца этого года.
https://ria.ru/20220704/blagoustroystvo-1799988796.html
https://ria.ru/20220708/moskva-1801127763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва
Возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве расширят тротуары
Возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" в Москве расширят тротуары и заменят фонари
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Городские службы расширят тротуары и поставят современные фонари возле станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству возле новой станции Большой кольцевой линии метро "Кленовый бульвар" на юге столицы. В этом году проводим комплексные работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности возле семи станций БКЛ, главная задача - сделать комфортные маршруты от жилых домов к транспортным объектам, создать общественные пространства для прогулок и отдыха. Станция "Кленовый бульвар" находится недалеко от музея-заповедника "Коломенское", многочисленным посетителям которого станет удобнее добираться до него", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что в зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, установлены временные дорожные знаки, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы проходы.
"В рамках проекта уберем под землю воздушные кабельные линии, обустроим 250 метров водосточной сети, расширим и обновим тротуары, заменим асфальт на проезжей части, приведем в порядок существующие и сделаем дополнительные спуски с тротуаров на пешеходных переходах. Количество наземных переходов увеличится, все они будут оборудованы опорами контрастного освещения, которые позволяют самой "зебре" и пешеходу на ней быть заметнее в темное время суток", - добавил заммэра.
В Комплексе городского хозяйства сообщили, что для пассажиров общественного транспорта установят восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью. На территории возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" заменят старые фонари и оборудуют дополнительные, всего их будет 160, поставят скамейки для отдыха и цветочные вазоны, пять информационных стел.
Бирюков заявил, что на финальном этапе благоустройства разобьют газон общей площадью более 31 тысячи квадратных метров, высадят около 200 деревьев и кустарников.
Основные работы планируется завершить до конца этого года.