https://ria.ru/20220710/krym-1801577247.html

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 10.07.2022

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности в городах и районах севера Крыма и на инфраструктурных объектах до 25... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T20:22

2022-07-10T20:22

2022-07-10T20:23

республика крым

армянск

джанкой

сергей аксенов (политик)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности в городах и районах севера Крыма и на инфраструктурных объектах до 25 июля."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 10 июля 2022 года до 20:00 25 июля 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, высокий уровень опасности продлевается на объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.Аксенов добавил, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти, силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.

https://ria.ru/20220411/opasnost-1782982852.html

https://ria.ru/20220709/opasnost-1801437770.html

республика крым

армянск

джанкой

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, армянск, джанкой, сергей аксенов (политик), безопасность