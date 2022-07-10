https://ria.ru/20220710/krym-1801577247.html
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости, 10.07.2022
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности в городах и районах севера Крыма и на инфраструктурных объектах до 25... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:22
2022-07-10T20:22
2022-07-10T20:23
республика крым
армянск
джанкой
сергей аксенов (политик)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов продлил действие высокого уровня террористической опасности в городах и районах севера Крыма и на инфраструктурных объектах до 25 июля."С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 10 июля 2022 года до 20:00 25 июля 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского и Красноперекопского районов", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Кроме того, высокий уровень опасности продлевается на объектах министерства транспорта, министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства здравоохранения, министерства топлива и энергетики, министерства промышленной политики, государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.Аксенов добавил, что ситуация в регионе находится под полным контролем республиканских и муниципальных органов власти, силовыми структурами и правоохранительными органами принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности личности, общества и государства.
https://ria.ru/20220411/opasnost-1782982852.html
https://ria.ru/20220709/opasnost-1801437770.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, армянск, джанкой, сергей аксенов (политик), безопасность
20:22 10.07.2022 (обновлено: 20:23 10.07.2022)
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Глава Крыма Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в некоторых районах