https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801516513.html
В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 574 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:53
2022-07-10T11:53
2022-07-10T11:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 574 случая COVID-19, 12 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 574, госпитализировано - 103 человека, выздоровело - 330 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 600 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 782 276 случаев коронавируса, выздоровели 2 589 785 человек, умерли 44 257 человек.
https://ria.ru/20220709/koronavirus-1801364328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
В Москве за сутки госпитализировали 103 человека с COVID-19
В Москве выявили 574 новых случая заражения коронавирусом