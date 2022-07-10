https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801514205.html

В России за сутки госпитализировали 748 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 748 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022

В России за сутки госпитализировали 748 человек с COVID-19

В РФ за сутки госпитализированы 748 человек с коронавирусом, это на 33,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T11:33

2022-07-10T11:33

2022-07-10T11:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 748 человек с коронавирусом, это на 33,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 10 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 748 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 11 регионах, снижение - в 58, ситуация не изменилась в 16 регионах."Выявлено 3 398 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 39 человек", - отмечается в сообщении. "Выздоровело за сутки 2 496 человек".

https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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