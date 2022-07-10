https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801514205.html
В России за сутки госпитализировали 748 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 748 человек с COVID-19 - РИА Новости, 10.07.2022
В России за сутки госпитализировали 748 человек с COVID-19
В РФ за сутки госпитализированы 748 человек с коронавирусом, это на 33,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:33
2022-07-10T11:33
2022-07-10T11:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:267:3168:2048_1920x0_80_0_0_6abdbcd8536581e0aab8a36916272579.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В РФ за сутки госпитализированы 748 человек с коронавирусом, это на 33,5% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 10 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 748 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 33,5%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 11 регионах, снижение - в 58, ситуация не изменилась в 16 регионах."Выявлено 3 398 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 39 человек", - отмечается в сообщении. "Выздоровело за сутки 2 496 человек".
https://ria.ru/20220710/koronavirus-1801486476.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773400652_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74ded642faf5a3270ac001b27a1d9ebe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
В России за сутки госпитализировали 748 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 3398 новых случаев заражения коронавирусом