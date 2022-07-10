https://ria.ru/20220710/kherson-1801547030.html
В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом
В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом - РИА Новости, 10.07.2022
В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом
Жилой дом разрушен в Херсоне из-за ракетного обстрела украинскими войсками, пострадали два человека, сообщило ГУМВД Херсонской области. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:18
2022-07-10T16:18
2022-07-10T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Жилой дом разрушен в Херсоне из-за ракетного обстрела украинскими войсками, пострадали два человека, сообщило ГУМВД Херсонской области.Обстрелы Херсона украинскими войсками произошли в воскресенье, российские ПВО отработали цели, сообщил ранее замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Под обстрел попала городская больница, отметили в ГУ МВД области."В результате ракетных ударов полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. По предварительным данным, ранения получили два человека", - сообщили в Telegram-канале полиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20220710/bolnitsa-1801536800.html
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кирилл стремоусов, херсон
В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом
В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом, пострадали два человека