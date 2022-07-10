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В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/kherson-1801547030.html
В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом
В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом - РИА Новости, 10.07.2022
В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом
Жилой дом разрушен в Херсоне из-за ракетного обстрела украинскими войсками, пострадали два человека, сообщило ГУМВД Херсонской области. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:18
2022-07-10T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Жилой дом разрушен в Херсоне из-за ракетного обстрела украинскими войсками, пострадали два человека, сообщило ГУМВД Херсонской области.Обстрелы Херсона украинскими войсками произошли в воскресенье, российские ПВО отработали цели, сообщил ранее замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Под обстрел попала городская больница, отметили в ГУ МВД области."В результате ракетных ударов полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. По предварительным данным, ранения получили два человека", - сообщили в Telegram-канале полиции.
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в мире, кирилл стремоусов, херсон
16:18 10.07.2022
 
В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом

В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом, пострадали два человека

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Жилой дом разрушен в Херсоне из-за ракетного обстрела украинскими войсками, пострадали два человека, сообщило ГУМВД Херсонской области.
Обстрелы Херсона украинскими войсками произошли в воскресенье, российские ПВО отработали цели, сообщил ранее замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Под обстрел попала городская больница, отметили в ГУ МВД области.
"В результате ракетных ударов полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. По предварительным данным, ранения получили два человека", - сообщили в Telegram-канале полиции.
Последствия ракетного удара ВСУ баллистическими ракетами Точка-У и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам центральной части города Херсон
14:54В мире
В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждена горбольница в Херсоне
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсон
 
 
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