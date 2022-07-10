https://ria.ru/20220710/kherson-1801547030.html

В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом

В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом - РИА Новости, 10.07.2022

В Херсоне из-за обстрела со стороны ВСУ разрушен дом

Жилой дом разрушен в Херсоне из-за ракетного обстрела украинскими войсками, пострадали два человека, сообщило ГУМВД Херсонской области. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T16:18

2022-07-10T16:18

2022-07-10T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Жилой дом разрушен в Херсоне из-за ракетного обстрела украинскими войсками, пострадали два человека, сообщило ГУМВД Херсонской области.Обстрелы Херсона украинскими войсками произошли в воскресенье, российские ПВО отработали цели, сообщил ранее замглавы местной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. Под обстрел попала городская больница, отметили в ГУ МВД области."В результате ракетных ударов полностью разрушен один дом, где проживала семья с ребенком. По предварительным данным, ранения получили два человека", - сообщили в Telegram-канале полиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/bolnitsa-1801536800.html

херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кирилл стремоусов, херсон