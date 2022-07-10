https://ria.ru/20220710/gruzovik-1801494727.html

ВСУ обстреливали Луганск из РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик

ВСУ обстреливали Луганск из РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик - РИА Новости, 10.07.2022

ВСУ обстреливали Луганск из РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик

В распоряжении РИА Новости появились кадры обстрела в Луганске, где украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T08:16

2022-07-10T08:16

2022-07-10T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

луганск

лнр

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ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости появились кадры обстрела в Луганске, где украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной под гражданский грузовик.На видео заметно, что направляющие для стрельбы спрятаны в кузове "Газели" и укрыты тентом. Залп ракет производится из жилой застройки. Как следует из ролика, РСЗО в дальнейшем уничтожена российской артиллерией вне населенного пункта, откуда велась стрельба. Кому принадлежала уничтоженная на видео установка, из видео не ясно.Использование "нештатных" РСЗО ранее широко встречалось в конфликтах на Ближнем Востоке и Северной Африке — в частности, в Сирии и Ливии. Там для ведения боевых действий иррегулярные формирования боевиков и террористов использовали похожую тактику ведения боевых действий для ударов по правительственным войскам и против мирного населения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения атакующего украинского РСЗО, замаскированного под гражданский грузовик В распоряжении РИА Новости оказались кадры обстрела украинскими вооруженными формированиями из замаскированной под гражданский грузовик РСЗО и ее последующего уничтожения российской артиллерией. 2022-07-10T08:16 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, луганск, лнр