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ВСУ обстреливали Луганск из РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/gruzovik-1801494727.html
ВСУ обстреливали Луганск из РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик
ВСУ обстреливали Луганск из РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик - РИА Новости, 10.07.2022
ВСУ обстреливали Луганск из РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик
В распоряжении РИА Новости появились кадры обстрела в Луганске, где украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T08:16
2022-07-10T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
луганск
лнр
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ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости появились кадры обстрела в Луганске, где украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной под гражданский грузовик.На видео заметно, что направляющие для стрельбы спрятаны в кузове "Газели" и укрыты тентом. Залп ракет производится из жилой застройки. Как следует из ролика, РСЗО в дальнейшем уничтожена российской артиллерией вне населенного пункта, откуда велась стрельба. Кому принадлежала уничтоженная на видео установка, из видео не ясно.Использование "нештатных" РСЗО ранее широко встречалось в конфликтах на Ближнем Востоке и Северной Африке — в частности, в Сирии и Ливии. Там для ведения боевых действий иррегулярные формирования боевиков и террористов использовали похожую тактику ведения боевых действий для ударов по правительственным войскам и против мирного населения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры уничтожения атакующего украинского РСЗО, замаскированного под гражданский грузовик
В распоряжении РИА Новости оказались кадры обстрела украинскими вооруженными формированиями из замаскированной под гражданский грузовик РСЗО и ее последующего уничтожения российской артиллерией.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вооруженные силы украины, луганск, лнр
08:16 10.07.2022 (обновлено: 09:20 10.07.2022)
 
ВСУ обстреливали Луганск из РСЗО, замаскированной под гражданский грузовик

Опубликовано видео, как ВСУ обстреливают Луганск из РСЗО, замаскированной под грузовик

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. В распоряжении РИА Новости появились кадры обстрела в Луганске, где украинские военные ведут огонь из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной под гражданский грузовик.
На видео заметно, что направляющие для стрельбы спрятаны в кузове "Газели" и укрыты тентом. Залп ракет производится из жилой застройки. Как следует из ролика, РСЗО в дальнейшем уничтожена российской артиллерией вне населенного пункта, откуда велась стрельба. Кому принадлежала уничтоженная на видео установка, из видео не ясно.
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Использование "нештатных" РСЗО ранее широко встречалось в конфликтах на Ближнем Востоке и Северной Африке — в частности, в Сирии и Ливии. Там для ведения боевых действий иррегулярные формирования боевиков и террористов использовали похожую тактику ведения боевых действий для ударов по правительственным войскам и против мирного населения.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. Третьего июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов была освобождена вся территория ЛНР.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЛуганскЛНР
 
 
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