https://ria.ru/20220710/gorlovka-1801528246.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Горловку

Украинские войска в 12.45 обстреляли Горловку, выпущено девять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:30

2022-07-10T13:30

2022-07-10T13:30

специальная военная операция на украине

стирол

украина

горловка

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 обстреляли Горловку, выпущено девять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 9 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220710/donetsk-1801525885.html

украина

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

стирол, украина, горловка, донецкая народная республика, в мире