https://ria.ru/20220710/gorlovka-1801528246.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска в 12.45 обстреляли Горловку, выпущено девять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:30
2022-07-10T13:30
2022-07-10T13:30
специальная военная операция на украине
стирол
украина
горловка
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.45 обстреляли Горловку, выпущено девять снарядов калибром 152 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено 9 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический завод "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801525885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стирол, украина, горловка, донецкая народная республика, в мире
Украинские войска снова обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Горловке девять снарядов