https://ria.ru/20220710/golmovskiy-1801516287.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска в 11.15 обстреляли Гольмовский, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:51
2022-07-10T11:51
2022-07-10T12:00
специальная военная операция на украине
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нато
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 обстреляли Гольмовский, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801508401.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина, сша, донецк (днр), нато
11:51 10.07.2022 (обновлено: 12:00 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский
Украинские войска обстреляли Гольмовский снарядами "натовского" калибра