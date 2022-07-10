https://ria.ru/20220710/golmovskiy-1801516287.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска обстреляли Гольмовский - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский

Украинские войска в 11.15 обстреляли Гольмовский, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T11:51

2022-07-10T11:51

2022-07-10T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

днр

украина

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донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 обстреляли Гольмовский, выпущено восемь снарядов "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Гольмовский: выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801508401.html

украина

сша

донецк (днр)

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Варвара Скокшина

в мире, днр, украина, сша, донецк (днр), нато