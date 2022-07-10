https://ria.ru/20220710/frantsiya-1801542273.html
Во Франции призвали готовиться к прекращению поставок газа из России
Во Франции призвали готовиться к прекращению поставок газа из России - РИА Новости, 10.07.2022
Во Франции призвали готовиться к прекращению поставок газа из России
Французское правительство готовится к полному прекращению поставок газа из России, заявил министр финансов страны Бруно Ле Мэр. Об этом сообщает Reuters. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:38
2022-07-10T15:38
2022-07-10T18:36
в мире
санкции в отношении россии
франция
россия
брюно ле мэр
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Французское правительство готовится к полному прекращению поставок газа из России, заявил министр финансов страны Бруно Ле Мэр. Об этом сообщает Reuters."Я считаю, что полное прекращение поставок российского газа реально и мы должны готовиться к такому сценарию", — сказал министр на экономическом форуме Rencontres Economiques.Он добавил, что считает безответственным не предвидеть развитие событий по такому сценарию, так как, по его мнению, это наиболее вероятно.По словам Ле Мэра, прежде всего правительство рассматривает сокращение потребления газа домохозяйствами и предприятиями, затем — строительство инфраструктуры для приема и регазификации СПГ. Также власти допускают, что некоторым компаниям придется сократить производство ради экономии энергии.Франция получает около 17% потребляемого газа из России, что ниже, чем у некоторых ее соседей, однако правительство готовит план на случай непредвиденных обстоятельств. Дело в том, что прекращение поставок российского топлива создаст серьезные проблемы для Парижа, так как значительная доля атомных реакторов сейчас находится на техобслуживании и ими будет проблематично заменить выпадающие мощности, отмечается в публикации.
https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html
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в мире, санкции в отношении россии, франция, россия, брюно ле мэр
15:38 10.07.2022 (обновлено: 18:36 10.07.2022)
Во Франции призвали готовиться к прекращению поставок газа из России
Власти Франции призвали готовиться к полному прекращению поставок газа из России