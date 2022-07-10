https://ria.ru/20220710/evropa-1801535074.html

Володин заявил, что в Европе политику определяет большинство

Володин заявил, что в Европе политику определяет большинство - РИА Новости, 10.07.2022

Володин заявил, что в Европе политику определяет большинство

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Европе политику определяет большинство, в том числе страны Прибалтики, Польша – страны, не имеющие... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T14:42

2022-07-10T14:42

2022-07-10T14:46

павел зарубин

прибалтика

польша

германия

в мире

вячеслав володин

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Европе политику определяет большинство, в том числе страны Прибалтики, Польша – страны, не имеющие суверенитета."Как мы видим, Соединенные Штаты Америки смогли настолько ослабить, причем, не только политически, но и экономически, европейские государства через создание Евросоюза. А затем, учитывая, что и Европейский парламент, и законы, которые сейчас приняты, предполагают, что все-таки определяет итог большинство. А, посмотрите, какое это большинство? Это страны Прибалтики, Польша, и можно дальше продолжать. Во всяком случае, всем очевидно, что большинство у стран, которые не имеют своего суверенитета. Это сателлиты Соединенных Штатов Америки, вот именно они и задают тон в европейской политике", - сообщил Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты программы показали на "Дума ТВ".При этом Германия, Франция, Италия ослаблены "через вымывание" из выборов самостоятельных политиков, и поддержку тех, кто управляется из Вашингтона, отметил он, добавив, что такие политики являются "карманными руководителями".

https://ria.ru/20220710/ukraina-1801529971.html

прибалтика

польша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

павел зарубин, прибалтика, польша, германия, в мире, вячеслав володин