https://ria.ru/20220710/evropa-1801535074.html
Володин заявил, что в Европе политику определяет большинство
Володин заявил, что в Европе политику определяет большинство - РИА Новости, 10.07.2022
Володин заявил, что в Европе политику определяет большинство
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Европе политику определяет большинство, в том числе страны Прибалтики, Польша – страны, не имеющие... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T14:42
2022-07-10T14:42
2022-07-10T14:46
павел зарубин
прибалтика
польша
германия
в мире
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Европе политику определяет большинство, в том числе страны Прибалтики, Польша – страны, не имеющие суверенитета."Как мы видим, Соединенные Штаты Америки смогли настолько ослабить, причем, не только политически, но и экономически, европейские государства через создание Евросоюза. А затем, учитывая, что и Европейский парламент, и законы, которые сейчас приняты, предполагают, что все-таки определяет итог большинство. А, посмотрите, какое это большинство? Это страны Прибалтики, Польша, и можно дальше продолжать. Во всяком случае, всем очевидно, что большинство у стран, которые не имеют своего суверенитета. Это сателлиты Соединенных Штатов Америки, вот именно они и задают тон в европейской политике", - сообщил Володин в интервью Павлу Зарубину для передачи "Москва. Кремль. Путин", фрагменты программы показали на "Дума ТВ".При этом Германия, Франция, Италия ослаблены "через вымывание" из выборов самостоятельных политиков, и поддержку тех, кто управляется из Вашингтона, отметил он, добавив, что такие политики являются "карманными руководителями".
https://ria.ru/20220710/ukraina-1801529971.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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павел зарубин, прибалтика, польша, германия, в мире, вячеслав володин
14:42 10.07.2022 (обновлено: 14:46 10.07.2022)
Володин заявил, что в Европе политику определяет большинство
Спикер Госдумы Володин: политику ЕС определяют в том числе страны, не имеющие суверенитета