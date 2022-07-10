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Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801564154.html
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска в 18.18 мск обстреляли в очередной раз Калининский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:46
2022-07-10T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
калининский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.18 мск обстреляли в очередной раз Калининский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.18 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Калининский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска в 17.50 открыли огонь по Доломитному и выпустили пять мин калибром 120 миллиметров. По данным представительства ДНР в СЦКК, Доломитное в воскресенье уже два раза подвергалось обстрелу со стороны украинских войск. Обстрел населенного пункта велся из минометов калибром 120 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220710/donbass-1801562331.html
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801557902.html
донецк (днр)
калининский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), калининский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
18:46 10.07.2022 (обновлено: 19:09 10.07.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.18 мск обстреляли в очередной раз Калининский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.18 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Калининский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
18:35Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Кроме того, украинские войска в 17.50 открыли огонь по Доломитному и выпустили пять мин калибром 120 миллиметров. По данным представительства ДНР в СЦКК, Доломитное в воскресенье уже два раза подвергалось обстрелу со стороны украинских войск. Обстрел населенного пункта велся из минометов калибром 120 миллиметров.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Калининский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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