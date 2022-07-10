https://ria.ru/20220710/donetsk-1801564154.html

Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка

Украинские войска в 18.18 мск обстреляли в очередной раз Калининский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T18:46

2022-07-10T18:46

2022-07-10T19:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

калининский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.18 мск обстреляли в очередной раз Калининский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.18 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Калининский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска в 17.50 открыли огонь по Доломитному и выпустили пять мин калибром 120 миллиметров. По данным представительства ДНР в СЦКК, Доломитное в воскресенье уже два раза подвергалось обстрелу со стороны украинских войск. Обстрел населенного пункта велся из минометов калибром 120 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220710/donbass-1801562331.html

https://ria.ru/20220710/donetsk-1801557902.html

донецк (днр)

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), калининский район, донецкая народная республика, сцкк, нато