18:46 10.07.2022 (обновлено: 19:09 10.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка
Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.18 мск обстреляли в очередной раз Калининский район Донецка, выпустив 10 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 18.18 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Калининский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска в 17.50 открыли огонь по Доломитному и выпустили пять мин калибром 120 миллиметров. По данным представительства ДНР в СЦКК, Доломитное в воскресенье уже два раза подвергалось обстрелу со стороны украинских войск. Обстрел населенного пункта велся из минометов калибром 120 миллиметров.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.