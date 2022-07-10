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Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801559973.html
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:20
2022-07-10T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
калининский район
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.06 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Галициновка – г. Донецк (Калининский район): выпущено семь снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801559458.html
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801557902.html
донецк (днр)
калининский район
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в мире, донецк (днр), калининский район, украина, нато, сцкк
18:20 10.07.2022 (обновлено: 18:28 10.07.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ войска выпустили по Калининскому району Донецка семь снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.06 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Галициновка – г. Донецк (Калининский район): выпущено семь снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
18:12Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
18:00Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Калининский районУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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