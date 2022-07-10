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Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка
Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:20
2022-07-10T18:20
2022-07-10T18:28
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
калининский район
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.06 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Галициновка – г. Донецк (Калининский район): выпущено семь снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801559458.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), калининский район, украина, нато, сцкк
18:20 10.07.2022 (обновлено: 18:28 10.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ войска выпустили по Калининскому району Донецка семь снарядов