https://ria.ru/20220710/donetsk-1801559973.html

Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Калининский район Донецка

Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T18:20

2022-07-10T18:20

2022-07-10T18:28

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

калининский район

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Калининскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.06 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Галициновка – г. Донецк (Калининский район): выпущено семь снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало об обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220710/donetsk-1801559458.html

https://ria.ru/20220710/donetsk-1801557902.html

донецк (днр)

калининский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), калининский район, украина, нато, сцкк