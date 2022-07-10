18:12 10.07.2022 (обновлено: 18:22 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли три района Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Калининский, Ворошиловский и Киевский районы Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за девять минут дважды обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.52 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.01 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Калининский, Ворошиловский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.