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Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801559458.html
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли три района Донецка
Украинские войска за девять минут дважды обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:12
2022-07-10T18:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за девять минут дважды обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.52 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.01 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Калининский, Ворошиловский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 18 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220710/obstrel-1801558853.html
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801557902.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
18:12 10.07.2022 (обновлено: 18:22 10.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли три района Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Калининский, Ворошиловский и Киевский районы Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за девять минут дважды обстреляли районы Донецка, выпустив в общей сложности 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 17.52 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Калининский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.01 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Калининский, Ворошиловский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram канале.
Житель села Александровка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
18:07Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 18 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
18:00Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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