18:00 10.07.2022 (обновлено: 18:13 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
В ДНР сообщили об обстреле Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 17 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка. По Александровке войска Украины открыли огонь два раза, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и произведя 20 выстрелов из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.