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Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801557902.html
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:00
2022-07-10T18:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
нато
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 17 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка. По Александровке войска Украины открыли огонь два раза, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и произведя 20 выстрелов из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, нато, донецк (днр)
18:00 10.07.2022 (обновлено: 18:13 10.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

В ДНР сообщили об обстреле Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Киевском районе Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 17 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка. По Александровке войска Украины открыли огонь два раза, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и произведя 20 выстрелов из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 08:33
Киев не может адаптировать западное оружие, заявил экс-аналитик Пентагона
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаНАТОДонецк (ДНР)
 
 
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