https://ria.ru/20220710/donetsk-1801557902.html

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T18:00

2022-07-10T18:00

2022-07-10T18:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

украина

нато

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.40 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 17 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка. По Александровке войска Украины открыли огонь два раза, выпустив десять мин калибром 120 миллиметров и произведя 20 выстрелов из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220707/oruzhie-1800841720.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, нато, донецк (днр)