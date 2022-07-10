16:24 10.07.2022 (обновлено: 16:49 10.07.2022)
ВСУ опять обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка еще 21 снаряд
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.03 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.11 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.18 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.