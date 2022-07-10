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ВСУ опять обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801547976.html
ВСУ опять обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
ВСУ опять обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
ВСУ опять обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка
Украинские войска за восемь минут выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T16:24
2022-07-10T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.03 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.11 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.18 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 13 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220710/donbass-1801540755.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, сцкк, нато
16:24 10.07.2022 (обновлено: 16:49 10.07.2022)
 
ВСУ опять обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка еще 21 снаряд

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили еще 16 снарядов "натовского" калибра по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.03 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.11 – населенный пункт Первомайское – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.18 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о 13 обстрелах разных районов Донецка со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120, 122 и 155 миллиметров. Город также обстреливали из танка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районУкраинаСЦККНАТО
 
 
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