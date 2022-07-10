https://ria.ru/20220710/donetsk-1801540355.html

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 14.25 мск выпустили по Петровскому району Донецка еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T15:24

2022-07-10T15:24

2022-07-10T15:24

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 мск выпустили по Петровскому району Донецка еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Войска Украины также обстреливали город из танка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220710/donetsk-1801516061.html

https://ria.ru/20220710/donbass-1801529844.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк