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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801540355.html
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 14.25 мск выпустили по Петровскому району Донецка еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:24
2022-07-10T15:24
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 мск выпустили по Петровскому району Донецка еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Войска Украины также обстреливали город из танка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801516061.html
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петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
15:24 10.07.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка пять снарядов

© РИА НовостиВоронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
© РИА Новости
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 14.25 мск выпустили по Петровскому району Донецка еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
11:47Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Марьинку и Донецк
Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Войска Украины также обстреливали город из танка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
13:43Специальная военная операция на Украине
Украинские боевики обстреляли Кременную
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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