https://ria.ru/20220710/donetsk-1801525885.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска в 12.30 обстреляли Горловку и Донецк, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:06

2022-07-10T13:06

2022-07-10T13:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

сша

нато

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.30 обстреляли Горловку и Донецк, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, по горловскому поселку шахты имени Гагарина выпустили семь снарядов, а по Киевскому району Донецка - шесть.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220710/donetsk-1801523068.html

донецк (днр)

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, сша, нато