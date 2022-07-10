https://ria.ru/20220710/donetsk-1801516061.html

Украинские войска обстреляли Марьинку и Донецк

Украинские войска обстреляли Марьинку и Донецк - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Марьинку и Донецк

Украинские войска за 10 минут обстреляли восточную Марьинку из танка, а Донецк - снарядами "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T11:47

2022-07-10T11:47

2022-07-10T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

сша

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg

ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли восточную Марьинку из танка, а Донецк - снарядами "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, по Марьинке было произведено 10 выстрелов из танка в 11.20, а по Киевскому району Донецка было выпущено семь снарядов в 11.30.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220710/golmovskiy-1801516287.html

донецк (днр)

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, сша, нато