https://ria.ru/20220710/donetsk-1801516061.html
Украинские войска обстреляли Марьинку и Донецк
Украинские войска обстреляли Марьинку и Донецк - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Марьинку и Донецк
Украинские войска за 10 минут обстреляли восточную Марьинку из танка, а Донецк - снарядами "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:47
2022-07-10T11:47
2022-07-10T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b8cee2b6e78b67c4f799cb3a8f46e579.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли восточную Марьинку из танка, а Донецк - снарядами "натовского" калибра 155 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, по Марьинке было произведено 10 выстрелов из танка в 11.20, а по Киевскому району Донецка было выпущено семь снарядов в 11.30.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220710/golmovskiy-1801516287.html
донецк (днр)
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797340154_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_40c57a5b5459bbb55b54c52b62189d9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, сша, нато
11:47 10.07.2022 (обновлено: 11:55 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли Марьинку и Донецк
ДНР: ВСУ обстреляли Марьинку из танка, Донецк — снарядами "натовского" калибра