https://ria.ru/20220710/donetsk-1801492984.html

Следователи провели осмотр дома в Донецке, где недавно ранили трех человек

Следователи провели осмотр дома в Донецке, где недавно ранили трех человек - РИА Новости, 10.07.2022

Следователи провели осмотр дома в Донецке, где недавно ранили трех человек

Следователи Следственного Комитета Российской Федерации провели осмотр мест недавних обстрелов Донецка украинскими боевиками, в результате которых тяжелые... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T08:00

2022-07-10T08:00

2022-07-10T09:24

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Следователи Следственного Комитета Российской Федерации провели осмотр мест недавних обстрелов Донецка украинскими боевиками, в результате которых тяжелые ранения получили несколько человек, включая несовершеннолетнего подростка, сообщает корреспондент РИА Новости.Обстрел произошел днем 4 июля. В это время, по адресу город Донецк, улица Калинина дом 270, рядом с которым разорвались выпущенные украинскими боевиками боеприпасы, находились трое молодых людей. Среди них был один подросток и одна девушка. Все трое получили осколочные ранения различной степени тяжести. Несмотря на то, что все пострадавшие были своевременно госпитализированы, двоим позже пришлось ампутировать кисти рук.Во время осмотра места "прилётов" следователи СК РФ обнаружили осколки от снаряда предположительно калибра 155 миллиметров "натовского" образца. По факту данного обстрела произведенного боевиками украинских вооруженных формирований, следователями возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

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Сотрудники СК РФ осмотрели места недавних обстрелов Донецка Следователи СК РФ провели осмотр мест недавних обстрелов Донецка украинскими боевиками, в результате которых тяжелые ранения получили несколько человек, включая несовершеннолетнего. 2022-07-10T08:00 true PT4M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), россия, следственный комитет россии (ск рф)