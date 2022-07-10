https://ria.ru/20220710/donetsk-1801492984.html
Следователи провели осмотр дома в Донецке, где недавно ранили трех человек
Следователи провели осмотр дома в Донецке, где недавно ранили трех человек - РИА Новости, 10.07.2022
Следователи провели осмотр дома в Донецке, где недавно ранили трех человек
Следователи Следственного Комитета Российской Федерации провели осмотр мест недавних обстрелов Донецка украинскими боевиками, в результате которых тяжелые... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T08:00
2022-07-10T08:00
2022-07-10T09:24
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Следователи Следственного Комитета Российской Федерации провели осмотр мест недавних обстрелов Донецка украинскими боевиками, в результате которых тяжелые ранения получили несколько человек, включая несовершеннолетнего подростка, сообщает корреспондент РИА Новости.Обстрел произошел днем 4 июля. В это время, по адресу город Донецк, улица Калинина дом 270, рядом с которым разорвались выпущенные украинскими боевиками боеприпасы, находились трое молодых людей. Среди них был один подросток и одна девушка. Все трое получили осколочные ранения различной степени тяжести. Несмотря на то, что все пострадавшие были своевременно госпитализированы, двоим позже пришлось ампутировать кисти рук.Во время осмотра места "прилётов" следователи СК РФ обнаружили осколки от снаряда предположительно калибра 155 миллиметров "натовского" образца. По факту данного обстрела произведенного боевиками украинских вооруженных формирований, следователями возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сотрудники СК РФ осмотрели места недавних обстрелов Донецка
Следователи СК РФ провели осмотр мест недавних обстрелов Донецка украинскими боевиками, в результате которых тяжелые ранения получили несколько человек, включая несовершеннолетнего.
2022-07-10T08:00
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), россия, следственный комитет россии (ск рф)
08:00 10.07.2022 (обновлено: 09:24 10.07.2022)
Следователи провели осмотр дома в Донецке, где недавно ранили трех человек
Российские следователи провели осмотр дома в Донецке, где недавно были ранены три человека