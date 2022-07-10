https://ria.ru/20220710/donbass-1801585241.html

Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое из "Града"

Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое из "Града" - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое из "Града"

Украинские войска в 20.50 выпустили пять ракет из "Града" по поселку Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T21:29

2022-07-10T21:29

2022-07-10T21:39

специальная военная операция на украине

в мире

семеновка (краматорск)

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.50 выпустили пять ракет из "Града" по поселку Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."20.50 - населенный пункт Семеновка – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается также, что в 19.30 зафиксированы обстрелы в направлении населенного пункта Новоселовка, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 20.40 зафиксирован обстрел в направлении Новобахмутовки, выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220710/boepripasy-1801579702.html

https://ria.ru/20220710/donbass-1801584539.html

семеновка (краматорск)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, семеновка (краматорск)