https://ria.ru/20220710/donbass-1801585241.html
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое из "Града"
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое из "Града" - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое из "Града"
Украинские войска в 20.50 выпустили пять ракет из "Града" по поселку Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T21:29
2022-07-10T21:29
2022-07-10T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
семеновка (краматорск)
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.50 выпустили пять ракет из "Града" по поселку Верхнеторецкое в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."20.50 - населенный пункт Семеновка – населенный пункт Верхнеторецкое: выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается также, что в 19.30 зафиксированы обстрелы в направлении населенного пункта Новоселовка, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 20.40 зафиксирован обстрел в направлении Новобахмутовки, выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220710/boepripasy-1801579702.html
https://ria.ru/20220710/donbass-1801584539.html
семеновка (краматорск)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, семеновка (краматорск)
21:29 10.07.2022 (обновлено: 21:39 10.07.2022)
Украинские войска обстреляли поселок Верхнеторецкое из "Града"
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по поселку Верхнеторецкое пять ракет из "Града"