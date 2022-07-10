https://ria.ru/20220710/donbass-1801584539.html

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T21:22

2022-07-10T21:22

2022-07-10T21:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220710/postradavshaya-1801581379.html

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика