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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T21:22
2022-07-10T21:22
2022-07-10T21:22
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Еленовке восемь снарядов