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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 10.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T21:22
2022-07-10T21:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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в мире, украина, донецкая народная республика
21:22 10.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Еленовке восемь снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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