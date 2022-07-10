https://ria.ru/20220710/donbass-1801578168.html
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 19.45 выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:30
2022-07-10T20:30
2022-07-10T20:30
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.45 выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 19.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о трех обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Штаб территориальной обороны республики сообщил, что в результате обстрела Ясиноватой получила ранения мирная жительница.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220710/obstrel-1801575687.html
https://ria.ru/20220710/donbass-1801570146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов