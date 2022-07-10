https://ria.ru/20220710/donbass-1801570146.html

Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T19:22

2022-07-10T19:22

2022-07-10T19:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

донецк (днр)

нато

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь снарядов калибром 155 миллиметров по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.10 (время совпадает с мск- ред.) - н.п. Новгородское – н.п. Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220710/donetsk-1801564154.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, донецк (днр), нато