https://ria.ru/20220710/donbass-1801562331.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 17.50 мск снова обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T18:35
2022-07-10T18:35
2022-07-10T18:35
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
авдеевка
сцкк
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 17.50 мск снова обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в воскресенье сообщало о двух обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 миллиметра. Штаб территориальной обороны республики сообщил, что в результате обстрела Ясиноватой получила ранения мирная жительница.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801559973.html
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801559458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, авдеевка, сцкк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов