https://ria.ru/20220710/donbass-1801540755.html

Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска за 25 минут дважды обстреляли Новобахмутовку, выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T15:32

2022-07-10T15:32

2022-07-10T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут дважды обстреляли Новобахмутовку, выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Новобахмутовку обстреляли ракетами из "Градов" в 14.40, а снарядами - в 15.05.

https://ria.ru/20220710/gorlovka-1801534240.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика