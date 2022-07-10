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Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска за 25 минут дважды обстреляли Новобахмутовку, выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T15:32
2022-07-10T15:32
2022-07-10T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут дважды обстреляли Новобахмутовку, выпущено 15 ракет из БМ-21 "Град" и четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, Новобахмутовку обстреляли ракетами из "Градов" в 14.40, а снарядами - в 15.05.
https://ria.ru/20220710/gorlovka-1801534240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
15:32 10.07.2022 (обновлено: 15:38 10.07.2022)
Украинские войска дважды обстреляли Новобахмутовку
В ДНР заявили, что ВСУ за 25 минут дважды обстреляли Новобахмутовку