Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики обстреляли Кременную - РИА Новости, 10.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donbass-1801529844.html
Украинские боевики обстреляли Кременную
Украинские боевики обстреляли Кременную - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские боевики обстреляли Кременную
Украинские боевики в 08.30 обстреляли населенный пункт Кременная, предположительно, из американской гаубицы M777, сообщает генпрокуратура ЛНР. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:43
2022-07-10T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566530_0:110:3318:1976_1920x0_80_0_0_cdbff1042d7f13861ae89f1b4341fc52.jpg
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские боевики в 08.30 обстреляли населенный пункт Кременная, предположительно, из американской гаубицы M777, сообщает генпрокуратура ЛНР."Боевики вооружённых формирований Украины, около 08:30 10 июля, совершили обстрел города Кременная... Обстрел велся, предположительно, из 155-мм гаубицы М777, которые... поставляются из США", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрела получил ранения местный житель 1949 года рождения."По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных... статьей 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьей 440 УК ЛНР (геноцид)", - указано в сообщении.
https://ria.ru/20220710/gorlovka-1801528246.html
https://ria.ru/20220710/donbass-1801528483.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566530_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_a5879ac48267a47ef2b88003e08cb728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина
13:43 10.07.2022
 
Украинские боевики обстреляли Кременную

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Кременную, предположительно, из гаубицы M777

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские боевики в 08.30 обстреляли населенный пункт Кременная, предположительно, из американской гаубицы M777, сообщает генпрокуратура ЛНР.
"Боевики вооружённых формирований Украины, около 08:30 10 июля, совершили обстрел города Кременная... Обстрел велся, предположительно, из 155-мм гаубицы М777, которые... поставляются из США", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
13:30Специальная военная операция на Украине
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Отмечается, что в результате обстрела получил ранения местный житель 1949 года рождения.
"По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных... статьей 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьей 440 УК ЛНР (геноцид)", - указано в сообщении.
Повреждения фасада жилого дома после обстрела ВСУ жилого сектора в Калининском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
13:31Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Железную Балку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала