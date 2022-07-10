https://ria.ru/20220710/donbass-1801529844.html
Украинские боевики обстреляли Кременную
Украинские боевики обстреляли Кременную - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские боевики обстреляли Кременную
Украинские боевики в 08.30 обстреляли населенный пункт Кременная, предположительно, из американской гаубицы M777, сообщает генпрокуратура ЛНР. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:43
2022-07-10T13:43
2022-07-10T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские боевики в 08.30 обстреляли населенный пункт Кременная, предположительно, из американской гаубицы M777, сообщает генпрокуратура ЛНР."Боевики вооружённых формирований Украины, около 08:30 10 июля, совершили обстрел города Кременная... Обстрел велся, предположительно, из 155-мм гаубицы М777, которые... поставляются из США", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрела получил ранения местный житель 1949 года рождения."По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных... статьей 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьей 440 УК ЛНР (геноцид)", - указано в сообщении.
https://ria.ru/20220710/gorlovka-1801528246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина
Украинские боевики обстреляли Кременную
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Кременную, предположительно, из гаубицы M777