https://ria.ru/20220710/donbass-1801529844.html

Украинские боевики обстреляли Кременную

Украинские боевики обстреляли Кременную - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские боевики обстреляли Кременную

Украинские боевики в 08.30 обстреляли населенный пункт Кременная, предположительно, из американской гаубицы M777, сообщает генпрокуратура ЛНР. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:43

2022-07-10T13:43

2022-07-10T13:43

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 10 июл - РИА Новости. Украинские боевики в 08.30 обстреляли населенный пункт Кременная, предположительно, из американской гаубицы M777, сообщает генпрокуратура ЛНР."Боевики вооружённых формирований Украины, около 08:30 10 июля, совершили обстрел города Кременная... Обстрел велся, предположительно, из 155-мм гаубицы М777, которые... поставляются из США", - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.Отмечается, что в результате обстрела получил ранения местный житель 1949 года рождения."По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных... статьей 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьей 440 УК ЛНР (геноцид)", - указано в сообщении.

https://ria.ru/20220710/gorlovka-1801528246.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, украина