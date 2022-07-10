https://ria.ru/20220710/donbass-1801528483.html

Украинские войска обстреляли Железную Балку

Украинские войска обстреляли Железную Балку - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Железную Балку

Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:31

2022-07-10T13:31

2022-07-10T13:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - н.п. Дылеевка – н.п. Железная Балка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220710/gorlovka-1801528246.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина