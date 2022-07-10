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Украинские войска обстреляли Железную Балку
Украинские войска обстреляли Железную Балку - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Железную Балку
Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:31
2022-07-10T13:31
2022-07-10T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Железная Балка в Донецкой Народной Республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.30 - н.п. Дылеевка – н.п. Железная Балка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220710/gorlovka-1801528246.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Украинские войска обстреляли Железную Балку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Железной балке восемь снарядов