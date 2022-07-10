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Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donbass-1801527948.html
Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ
Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.07.2022
Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ
Мирная жительница населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике пострадала из-за обстрела украинскими войсками, заявило представительство ДНР... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:28
2022-07-10T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике пострадала из-за обстрела украинскими войсками, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство писало, что в 12.05 (время совпадает с мск) войска Украины выпустили по Александровке 20 выстрелов из танка."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1982 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины н.п. Александровка по адресу: ул. Горького, 197", - пишет ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801523068.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
13:28 10.07.2022
 
Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что в Александровке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике пострадала из-за обстрела украинскими войсками, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее представительство писало, что в 12.05 (время совпадает с мск) войска Украины выпустили по Александровке 20 выстрелов из танка.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1982 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины н.п. Александровка по адресу: ул. Горького, 197", - пишет ведомство в своем Telegram-канале.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
12:50Специальная военная операция на Украине
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраина
 
 
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