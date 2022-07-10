https://ria.ru/20220710/donbass-1801527948.html
Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ
Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.07.2022
Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ
Мирная жительница населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике пострадала из-за обстрела украинскими войсками, заявило представительство ДНР... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:28
2022-07-10T13:28
2022-07-10T13:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике пострадала из-за обстрела украинскими войсками, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство писало, что в 12.05 (время совпадает с мск) войска Украины выпустили по Александровке 20 выстрелов из танка."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1982 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины н.п. Александровка по адресу: ул. Горького, 197", - пишет ведомство в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801523068.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ
В ДНР заявили, что в Александровке из-за обстрела со стороны ВСУ пострадала женщина