https://ria.ru/20220710/donbass-1801527948.html

Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ

Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 10.07.2022

Жительница Александровки пострадала из-за обстрела со стороны ВСУ

Мирная жительница населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике пострадала из-за обстрела украинскими войсками, заявило представительство ДНР... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:28

2022-07-10T13:28

2022-07-10T13:28

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мирная жительница населенного пункта Александровка в Донецкой Народной Республике пострадала из-за обстрела украинскими войсками, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее представительство писало, что в 12.05 (время совпадает с мск) войска Украины выпустили по Александровке 20 выстрелов из танка."По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1982 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины н.п. Александровка по адресу: ул. Горького, 197", - пишет ведомство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220710/donetsk-1801523068.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина