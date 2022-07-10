https://ria.ru/20220710/donbass-1801526279.html
В Александровке от ранений, полученных при обстреле 9 июля, погиб мужчина
В Александровке от ранений, полученных при обстреле 9 июля, погиб мужчина - РИА Новости, 10.07.2022
В Александровке от ранений, полученных при обстреле 9 июля, погиб мужчина
Мужчина погиб от ранений, полученных в ходе обстрела 9 июля украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T13:10
2022-07-10T13:10
2022-07-10T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мужчина погиб от ранений, полученных в ходе обстрела 9 июля украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация, что мужчина 1983 года рождения, получивший ранения в результате вчерашнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) населенного пункта Александровка, к сожалению, скончался", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220710/donetsk-1801523068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина
В Александровке от ранений, полученных при обстреле 9 июля, погиб мужчина
ДНР: в Александровке от ранений, полученных при обстреле со стороны ВСУ, погиб мужчина