https://ria.ru/20220710/donbass-1801526279.html

В Александровке от ранений, полученных при обстреле 9 июля, погиб мужчина

В Александровке от ранений, полученных при обстреле 9 июля, погиб мужчина - РИА Новости, 10.07.2022

В Александровке от ранений, полученных при обстреле 9 июля, погиб мужчина

Мужчина погиб от ранений, полученных в ходе обстрела 9 июля украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T13:10

2022-07-10T13:10

2022-07-10T13:10

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Мужчина погиб от ранений, полученных в ходе обстрела 9 июля украинскими войсками Александровки в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила уточненная информация, что мужчина 1983 года рождения, получивший ранения в результате вчерашнего обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) населенного пункта Александровка, к сожалению, скончался", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220710/donetsk-1801523068.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина