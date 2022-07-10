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Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/donbass-1801515664.html
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска выпустили по Еленовке 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:45
2022-07-10T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
украина
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Еленовке 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
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донецкая народная республика
волновахский район
украина
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в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина
11:45 10.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Еленовку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Еленовке десять снарядов

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Еленовке 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районУкраина
 
 
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