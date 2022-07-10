https://ria.ru/20220710/donbass-1801515664.html
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку
Украинские войска выпустили по Еленовке 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T11:45
2022-07-10T11:45
2022-07-10T11:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
волновахский район
украина
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Еленовке 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20220710/obstrel-1801512352.html
донецкая народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина
Украинские войска обстреляли Еленовку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Еленовке десять снарядов