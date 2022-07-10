https://ria.ru/20220710/donbass-1801515664.html

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска обстреляли Еленовку - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку

Украинские войска выпустили по Еленовке 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T11:45

2022-07-10T11:45

2022-07-10T11:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

волновахский район

украина

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Еленовке 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.05 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220710/obstrel-1801512352.html

донецкая народная республика

волновахский район

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, волновахский район, украина