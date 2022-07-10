https://ria.ru/20220710/dnr-1801509556.html
В ДНР за 144 дня эскалации погибли 238 мирных жителей
В ДНР за 144 дня эскалации погибли 238 мирных жителей - РИА Новости, 10.07.2022
В ДНР за 144 дня эскалации погибли 238 мирных жителей
В ДНР за 144 дня эскалации погибли 238 гражданских, пострадали 2592, сообщает представительство республики в СЦКК. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T10:42
2022-07-10T10:42
2022-07-10T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. В ДНР за 144 дня эскалации погибли 238 гражданских, пострадали 2592, сообщает представительство республики в СЦКК."За 144 дня эскалации погибло 238 гражданских лиц, в том числе 16 детей... Всего (пострадавших): 2592, в том числе детей - 173", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Всего за время эскалации зафиксирован 5581 факт ведения огня по территории ДНР, из них 5252 — с применением тяжелого вооружения.Отмечается, что украинские войска всего выпустили 46910 боеприпасов различного калибра, включая 31 ракету из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 143 ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 8266 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, ситуация в днр и лнр
10:42 10.07.2022 (обновлено: 10:55 10.07.2022)
В ДНР за 144 дня эскалации погибли 238 мирных жителей
В ДНР за 144 дня эскалации погибли 238 мирных жителей, 2592 пострадали