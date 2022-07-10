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Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 429 боеприпасов - РИА Новости, 10.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220710/boepripasy-1801579702.html
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 429 боеприпасов
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 429 боеприпасов - РИА Новости, 10.07.2022
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 429 боеприпасов
Украинские войска за сегодняшний день выпустили 429 боеприпасов по территории ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:41
2022-07-10T20:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
вооружения
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за сегодняшний день выпустили 429 боеприпасов по территории ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За сегодняшний день по состоянию на 20.15 (совпадает с мск) противник выпустил 429 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220706/vooruzhenie-1800802524.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, вооружения
20:41 10.07.2022 (обновлено: 20:52 10.07.2022)
 
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 429 боеприпасов

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по территории республики 429 боеприпасов

© РИА Новости / Константин МихальчевскийБрошенные боеприпасы на одной из улиц в Мариуполе
Брошенные боеприпасы на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Брошенные боеприпасы на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за сегодняшний день выпустили 429 боеприпасов по территории ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За сегодняшний день по состоянию на 20.15 (совпадает с мск) противник выпустил 429 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 20:46Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбассВооружения
 
 
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