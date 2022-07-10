https://ria.ru/20220710/boepripasy-1801579702.html

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 429 боеприпасов

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 429 боеприпасов - РИА Новости, 10.07.2022

Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР 429 боеприпасов

Украинские войска за сегодняшний день выпустили 429 боеприпасов по территории ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T20:41

2022-07-10T20:41

2022-07-10T20:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

донбасс

вооружения

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за сегодняшний день выпустили 429 боеприпасов по территории ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За сегодняшний день по состоянию на 20.15 (совпадает с мск) противник выпустил 429 боеприпасов различного типа включая РСЗО БМ-27 "Ураган" и БМ-21 "Град", а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220706/vooruzhenie-1800802524.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс, вооружения