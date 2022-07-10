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Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на форуме АТЭС - РИА Новости, 10.07.2022
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Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на форуме АТЭС
Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на форуме АТЭС - РИА Новости, 10.07.2022
Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на форуме АТЭС
Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по окончании визита в Таиланд не смог ответить на вопрос СМИ о том, кто будет представлять США на лидерском саммите... РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T20:38
2022-07-10T20:38
в мире
джо байден
си цзиньпин
владимир путин
бангкок
таиланд
сша
атэс
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БАНГКОК, 10 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по окончании визита в Таиланд не смог ответить на вопрос СМИ о том, кто будет представлять США на лидерском саммите Форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Бангкоке в ноябре 2022 года.Госсекретарь США находится в Таиланде с рабочим визитом."Я пока не могу сказать, кто именно будет участвовать (в саммите), но США будут на нем присутствовать в высшей степени активно", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос журналистов об уровне представительства США на саммите, в котором предполагается участие первых лиц стран-членов АТЭС.Председательство в АТЭС является переходящим. В 2022 году его осуществляет Таиланд. В 2023 году, в соответствии с принятой на форуме системой ротации, по которой председательский жезл переходит по очереди от стран восточных берегов Тихого океана к странам западных берегов и наоборот, председательство в АТЭС перейдет к США.Представители Таиланда неоднократно заявляли в последние месяцы 2021 года (переход председательства в АСЕАН осуществляется в ноябре) и 2022 годах, что хотели бы видеть на саммите в Бангкоке в ноябре 2022 года президента США Джо Байдена, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Приглашения всем трем лидерам, как и лидерам других стран-участниц, уже направлены.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/ates-1789988637.html
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в мире, джо байден, си цзиньпин, владимир путин, бангкок, таиланд, сша, атэс
20:38 10.07.2022
 
Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на форуме АТЭС

Госсекретарь Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на форуме АТЭС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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БАНГКОК, 10 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по окончании визита в Таиланд не смог ответить на вопрос СМИ о том, кто будет представлять США на лидерском саммите Форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Бангкоке в ноябре 2022 года.
Госсекретарь США находится в Таиланде с рабочим визитом.
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22 мая, 09:36В мире
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"Я пока не могу сказать, кто именно будет участвовать (в саммите), но США будут на нем присутствовать в высшей степени активно", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос журналистов об уровне представительства США на саммите, в котором предполагается участие первых лиц стран-членов АТЭС.
"Мы с нетерпением ждем саммита АТЭС, тем более что, как я уже упомянул, мы примем председательский жезл АТЭС в следующем году (из рук Таиланда - ред.), и потому мы провели некоторое время здесь, в Таиланде, разговаривая с нашими таиландскими друзьями об их лидерстве в АТЭС, о том, какие уроки мы можем извлечь, принимая эстафету", - сказал он.
Председательство в АТЭС является переходящим. В 2022 году его осуществляет Таиланд. В 2023 году, в соответствии с принятой на форуме системой ротации, по которой председательский жезл переходит по очереди от стран восточных берегов Тихого океана к странам западных берегов и наоборот, председательство в АТЭС перейдет к США.
Представители Таиланда неоднократно заявляли в последние месяцы 2021 года (переход председательства в АСЕАН осуществляется в ноябре) и 2022 годах, что хотели бы видеть на саммите в Бангкоке в ноябре 2022 года президента США Джо Байдена, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Приглашения всем трем лидерам, как и лидерам других стран-участниц, уже направлены.
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
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В миреДжо БайденСи ЦзиньпинВладимир ПутинБангкокТаиландСШААТЭС
 
 
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