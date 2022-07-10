https://ria.ru/20220710/blinken-1801579364.html

Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на форуме АТЭС

Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на форуме АТЭС - РИА Новости, 10.07.2022

Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на форуме АТЭС

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по окончании визита в Таиланд не смог ответить на вопрос СМИ о том, кто будет представлять США на лидерском саммите... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T20:38

2022-07-10T20:38

2022-07-10T20:38

в мире

джо байден

си цзиньпин

владимир путин

бангкок

таиланд

сша

атэс

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БАНГКОК, 10 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по окончании визита в Таиланд не смог ответить на вопрос СМИ о том, кто будет представлять США на лидерском саммите Форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Бангкоке в ноябре 2022 года.Госсекретарь США находится в Таиланде с рабочим визитом."Я пока не могу сказать, кто именно будет участвовать (в саммите), но США будут на нем присутствовать в высшей степени активно", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос журналистов об уровне представительства США на саммите, в котором предполагается участие первых лиц стран-членов АТЭС.Председательство в АТЭС является переходящим. В 2022 году его осуществляет Таиланд. В 2023 году, в соответствии с принятой на форуме системой ротации, по которой председательский жезл переходит по очереди от стран восточных берегов Тихого океана к странам западных берегов и наоборот, председательство в АТЭС перейдет к США.Представители Таиланда неоднократно заявляли в последние месяцы 2021 года (переход председательства в АСЕАН осуществляется в ноябре) и 2022 годах, что хотели бы видеть на саммите в Бангкоке в ноябре 2022 года президента США Джо Байдена, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Приглашения всем трем лидерам, как и лидерам других стран-участниц, уже направлены.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/ates-1789988637.html

https://ria.ru/20220710/razgovor-1801552710.html

бангкок

таиланд

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, си цзиньпин, владимир путин, бангкок, таиланд, сша, атэс