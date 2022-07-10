Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на форуме АТЭС
Госсекретарь Блинкен не смог сказать, кто будет представлять США на форуме АТЭС
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
БАНГКОК, 10 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге по окончании визита в Таиланд не смог ответить на вопрос СМИ о том, кто будет представлять США на лидерском саммите Форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Бангкоке в ноябре 2022 года.
"Я пока не могу сказать, кто именно будет участвовать (в саммите), но США будут на нем присутствовать в высшей степени активно", - заявил Блинкен, отвечая на вопрос журналистов об уровне представительства США на саммите, в котором предполагается участие первых лиц стран-членов АТЭС.
"Мы с нетерпением ждем саммита АТЭС, тем более что, как я уже упомянул, мы примем председательский жезл АТЭС в следующем году (из рук Таиланда - ред.), и потому мы провели некоторое время здесь, в Таиланде, разговаривая с нашими таиландскими друзьями об их лидерстве в АТЭС, о том, какие уроки мы можем извлечь, принимая эстафету", - сказал он.
Председательство в АТЭС является переходящим. В 2022 году его осуществляет Таиланд. В 2023 году, в соответствии с принятой на форуме системой ротации, по которой председательский жезл переходит по очереди от стран восточных берегов Тихого океана к странам западных берегов и наоборот, председательство в АТЭС перейдет к США.
Представители Таиланда неоднократно заявляли в последние месяцы 2021 года (переход председательства в АСЕАН осуществляется в ноябре) и 2022 годах, что хотели бы видеть на саммите в Бангкоке в ноябре 2022 года президента США Джо Байдена, председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Приглашения всем трем лидерам, как и лидерам других стран-участниц, уже направлены.