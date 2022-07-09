https://ria.ru/20220709/zaporozhe-1801431847.html

Школы в Запорожской области получат российскую государственную аттестацию

Школы в Запорожской области получат российскую государственную аттестацию - РИА Новости, 09.07.2022

Школы в Запорожской области получат российскую государственную аттестацию

Школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аттестацию, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T17:26

2022-07-09T17:26

2022-07-09T17:26

общество

сергей кравцов

запорожская область

мелитополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799478673_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0bddf2d296d22bbd8f96f4fa973b7450.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аттестацию, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ."Школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аттестацию. Среди первых образовательных организаций - Мелитопольский многопрофильный колледж. Соответствующие документы руководству учреждения передал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе рабочей поездки глава ведомства встретился с руководством департамента образования города Мелитополя и учителями. Сергей Кравцов отметил, что второй раз встречается с педагогами на освобожденных территориях."Это наша вторая встреча. По итогам первой встречи у нас был намечен конкретный план действий - то, что мы должны сделать к началу 1 сентября, чтобы максимальное количество школ открылось. И уже эти планы реализовываются", - сказал Кравцов.

https://ria.ru/20220709/melitopol-1801427850.html

https://ria.ru/20220623/zaporozhe-1797547687.html

запорожская область

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей кравцов, запорожская область, мелитополь