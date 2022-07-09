https://ria.ru/20220709/zaporozhe-1801431847.html
Школы в Запорожской области получат российскую государственную аттестацию
Школы в Запорожской области получат российскую государственную аттестацию - РИА Новости, 09.07.2022
Школы в Запорожской области получат российскую государственную аттестацию
Школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аттестацию, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:26
2022-07-09T17:26
2022-07-09T17:26
общество
сергей кравцов
запорожская область
мелитополь
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аттестацию, сообщается в пресс-релизе Минпросвещения РФ."Школы и колледжи Запорожской области на освобожденных территориях получат российскую государственную аттестацию. Среди первых образовательных организаций - Мелитопольский многопрофильный колледж. Соответствующие документы руководству учреждения передал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе рабочей поездки глава ведомства встретился с руководством департамента образования города Мелитополя и учителями. Сергей Кравцов отметил, что второй раз встречается с педагогами на освобожденных территориях."Это наша вторая встреча. По итогам первой встречи у нас был намечен конкретный план действий - то, что мы должны сделать к началу 1 сентября, чтобы максимальное количество школ открылось. И уже эти планы реализовываются", - сказал Кравцов.
https://ria.ru/20220709/melitopol-1801427850.html
https://ria.ru/20220623/zaporozhe-1797547687.html
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РИА Новости
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общество, сергей кравцов, запорожская область, мелитополь
Школы в Запорожской области получат российскую государственную аттестацию
Минпросвещения: школы в Запорожской области получат российскую государственную аттестацию