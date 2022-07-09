20:26 09.07.2022 (обновлено: 21:48 09.07.2022)
Новый глава Минфина Великобритании выдвинул свою кандидатуру в премьеры
Новый глава Минфина Великобритании Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьера
© AP Photo / Alastair GrantБританский политик Надим Захави
© AP Photo / Alastair Grant
Британский политик Надим Захави. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Новый глава Минфина Великобритании Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, пишет газета Evening Standart.
"Канцлер Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на замену Бориса Джонсона на Даунинг-стрит и пообещал "стабилизировать корабль" на посту премьер-министра", — говорится в публикации.
В субботу о своем намерении стать главой Консервативной партии и занять пост премьера заявил также глава Минтранса Британии Грант Шаппс.
В пятницу о своем выдвижении сообщил и бывший министр финансов Риши Сунак. По данным Financial Times, союзники Бориса Джонсона собираются помешать ему возглавить партию и кабинет.
Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей Сунака и главы Минздрава Саджида Джавида — двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства.
Новый скандал в Лондоне разгорелся после того, как на минувшей неделе заместителя координатора парламентской фракции консерваторов и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера обвинили в пьяном дебоше в одном из лондонских клубов. Парламентарий признал свою вину и принес извинения.
Некоторые политики утверждают, что Джонсон назначил Пинчера на должность, зная о более ранних похожих инцидентах с его участием. Премьер выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".
Джонсон подал в отставку 7 июля.
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