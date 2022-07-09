https://ria.ru/20220709/zakhavi-1801461057.html

Новый глава Минфина Великобритании выдвинул свою кандидатуру в премьеры

Новый глава Минфина Великобритании выдвинул свою кандидатуру в премьеры - РИА Новости, 09.07.2022

Новый глава Минфина Великобритании выдвинул свою кандидатуру в премьеры

Новый глава Минфина Великобритании Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, пишет газета Evening Standart. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T20:26

2022-07-09T20:26

2022-07-09T21:48

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великобритания

отставка премьер-министра великобритании

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Новый глава Минфина Великобритании Надим Захави выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, пишет газета Evening Standart.В субботу о своем намерении стать главой Консервативной партии и занять пост премьера заявил также глава Минтранса Британии Грант Шаппс.В пятницу о своем выдвижении сообщил и бывший министр финансов Риши Сунак. По данным Financial Times, союзники Бориса Джонсона собираются помешать ему возглавить партию и кабинет.Череда отставок в британском кабмине началась с ухода со своих должностей Сунака и главы Минздрава Саджида Джавида — двух ключевых министров в правительстве Бориса Джонсона. Менее чем за двое суток свои посты покинули около 50 сотрудников правительства.Новый скандал в Лондоне разгорелся после того, как на минувшей неделе заместителя координатора парламентской фракции консерваторов и бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера обвинили в пьяном дебоше в одном из лондонских клубов. Парламентарий признал свою вину и принес извинения.Некоторые политики утверждают, что Джонсон назначил Пинчера на должность, зная о более ранних похожих инцидентах с его участием. Премьер выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно".Джонсон подал в отставку 7 июля.

https://ria.ru/20220709/shapps-1801451313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, отставка премьер-министра великобритании