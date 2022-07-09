https://ria.ru/20220709/zaderzhkareysa-1800985670.html
Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса
Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса - РИА Новости, 09.07.2022
Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса
Эксперты рассказали, как комфортно переждать задержку рейса в аэропорту, пишет The Sun. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T03:56
2022-07-09T03:56
2022-07-09T03:56
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как комфортно переждать задержку рейса в аэропорту, пишет The Sun."Поскольку задержки становятся все более распространенными в мире, очень важно тщательно планировать поездки", — отмечают специалисты.В первую очередь, они советуют заранее оформлять туристическую страховку, которая покроет расходы на питание и проживание в отелях воздушной гавани. Кроме того, с собой следует всегда брать предметы первой необходимости, запасную сменную одежду, воду, перекус — кто знает, сколько времени придется ждать."Нелишними будут беруши и маска для сна, чтобы отдохнуть во время задержки", — отмечают эксперты.А чтобы пассажирам было не скучно, рекомендуют исследовать здание аэровокзала. В некоторых есть спа, салоны красоты и даже кинотеатры, где можно с комфортном "убить" время.
https://ria.ru/20220704/puteshestviya-1799681671.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, аэропорт, советы
Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса
Эксперты поделились советами, как комфортно переждать задержку рейса в аэропорту
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Эксперты рассказали, как комфортно переждать задержку рейса в аэропорту, пишет
The Sun.
"Поскольку задержки становятся все более распространенными в мире, очень важно тщательно планировать поездки", — отмечают специалисты.
В первую очередь, они советуют заранее оформлять туристическую страховку, которая покроет расходы на питание и проживание в отелях воздушной гавани. Кроме того, с собой следует всегда брать предметы первой необходимости, запасную сменную одежду, воду, перекус — кто знает, сколько времени придется ждать.
"Нелишними будут беруши и маска для сна, чтобы отдохнуть во время задержки", — отмечают эксперты.
А чтобы пассажирам было не скучно, рекомендуют исследовать здание аэровокзала. В некоторых есть спа, салоны красоты и даже кинотеатры, где можно с комфортном "убить" время.