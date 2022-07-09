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Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса - РИА Новости, 09.07.2022
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Туризм
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Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса
Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса - РИА Новости, 09.07.2022
Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса
Эксперты рассказали, как комфортно переждать задержку рейса в аэропорту, пишет The Sun. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T03:56
2022-07-09T03:56
новости - туризм
туризм
туристы
пассажиры
аэропорт
советы
туризм
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как комфортно переждать задержку рейса в аэропорту, пишет The Sun."Поскольку задержки становятся все более распространенными в мире, очень важно тщательно планировать поездки", — отмечают специалисты.В первую очередь, они советуют заранее оформлять туристическую страховку, которая покроет расходы на питание и проживание в отелях воздушной гавани. Кроме того, с собой следует всегда брать предметы первой необходимости, запасную сменную одежду, воду, перекус — кто знает, сколько времени придется ждать."Нелишними будут беруши и маска для сна, чтобы отдохнуть во время задержки", — отмечают эксперты.А чтобы пассажирам было не скучно, рекомендуют исследовать здание аэровокзала. В некоторых есть спа, салоны красоты и даже кинотеатры, где можно с комфортном "убить" время.
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новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, аэропорт, советы
03:56 09.07.2022
 
Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса

Эксперты поделились советами, как комфортно переждать задержку рейса в аэропорту

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир в Международном аэропорту Внуково в Москве
Пассажир в Международном аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как комфортно переждать задержку рейса в аэропорту, пишет The Sun.
"Поскольку задержки становятся все более распространенными в мире, очень важно тщательно планировать поездки", — отмечают специалисты.
В первую очередь, они советуют заранее оформлять туристическую страховку, которая покроет расходы на питание и проживание в отелях воздушной гавани. Кроме того, с собой следует всегда брать предметы первой необходимости, запасную сменную одежду, воду, перекус — кто знает, сколько времени придется ждать.
"Нелишними будут беруши и маска для сна, чтобы отдохнуть во время задержки", — отмечают эксперты.
А чтобы пассажирам было не скучно, рекомендуют исследовать здание аэровокзала. В некоторых есть спа, салоны красоты и даже кинотеатры, где можно с комфортном "убить" время.
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