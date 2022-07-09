https://ria.ru/20220709/zaderzhkareysa-1800985670.html

Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса

Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса - РИА Новости, 09.07.2022

Эксперты рассказали, как с комфортом переждать задержку рейса

Эксперты рассказали, как комфортно переждать задержку рейса в аэропорту, пишет The Sun. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T03:56

2022-07-09T03:56

2022-07-09T03:56

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты рассказали, как комфортно переждать задержку рейса в аэропорту, пишет The Sun."Поскольку задержки становятся все более распространенными в мире, очень важно тщательно планировать поездки", — отмечают специалисты.В первую очередь, они советуют заранее оформлять туристическую страховку, которая покроет расходы на питание и проживание в отелях воздушной гавани. Кроме того, с собой следует всегда брать предметы первой необходимости, запасную сменную одежду, воду, перекус — кто знает, сколько времени придется ждать."Нелишними будут беруши и маска для сна, чтобы отдохнуть во время задержки", — отмечают эксперты.А чтобы пассажирам было не скучно, рекомендуют исследовать здание аэровокзала. В некоторых есть спа, салоны красоты и даже кинотеатры, где можно с комфортном "убить" время.

https://ria.ru/20220704/puteshestviya-1799681671.html

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2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры, аэропорт, советы