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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска в 16.35 выпустили по Ясиноватой пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:48
2022-07-09T16:48
2022-07-09T16:56
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.35 выпустили по Ясиноватой пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, днр, украина
16:48 09.07.2022 (обновлено: 16:56 09.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов из РСЗО "Град"