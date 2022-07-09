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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 09.07.2022
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Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов" - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"
Украинские войска в 16.35 выпустили по Ясиноватой пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T16:48
2022-07-09T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.35 выпустили по Ясиноватой пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днр, украина
16:48 09.07.2022 (обновлено: 16:56 09.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Градов"

Украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом с разбитыми окнами
Жилой дом с разбитыми окнами - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.35 выпустили по Ясиноватой пять ракет из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.35 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРУкраина
 
 
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