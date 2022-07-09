https://ria.ru/20220709/yaponiya-1801403074.html

Полиция префектуры Нара не отрицает возможные проблемы с безопасностью Абэ

Полиция префектуры Нара не отрицает возможные проблемы с безопасностью Абэ - РИА Новости, 09.07.2022

Полиция префектуры Нара не отрицает возможные проблемы с безопасностью Абэ

Глава полиции префектуры Нара, где произошло покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что нельзя отрицать возможные проблемы с... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:21

2022-07-09T13:21

2022-07-09T15:22

в мире

синдзо абэ

нара (город)

япония

токио

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Глава полиции префектуры Нара, где произошло покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что нельзя отрицать возможные проблемы с обеспечением безопасности убитого политика.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет."Нельзя отрицать, что там была проблема с безопасностью", - заявил глава полиции Томоаки Онидзука на пресс-конференции. Он отметил, что "это непростительное варварство, когда в ходе предвыборной кампании целью убийства выбирается бывший премьер".Онидзука подчеркнул, что "необходимо срочно расследовать это дело самым тщательным образом".Вместе с этим, глава полиции префектуры Нара отметил, что на разработку плана выступления бывшего премьера Японии Синдзо Абэ и меры безопасности на месте были всего сутки, так как маршрут поездки политика был измененен накануне инцидента.На месте покушения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время злоумышленник дает показания в полиции. В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что был "недоволен Абэ", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у преступника были свои счеты.Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.

https://ria.ru/20220709/plan-1801367750.html

https://ria.ru/20220709/ubiystvo-1801363761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ