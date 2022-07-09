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Полиция префектуры Нара не отрицает возможные проблемы с безопасностью Абэ - РИА Новости, 09.07.2022
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Полиция префектуры Нара не отрицает возможные проблемы с безопасностью Абэ
Полиция префектуры Нара не отрицает возможные проблемы с безопасностью Абэ - РИА Новости, 09.07.2022
Полиция префектуры Нара не отрицает возможные проблемы с безопасностью Абэ
Глава полиции префектуры Нара, где произошло покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что нельзя отрицать возможные проблемы с... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:21
2022-07-09T15:22
в мире
синдзо абэ
нара (город)
япония
токио
убийство экс-премьера японии синдзо абэ
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ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Глава полиции префектуры Нара, где произошло покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что нельзя отрицать возможные проблемы с обеспечением безопасности убитого политика.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет."Нельзя отрицать, что там была проблема с безопасностью", - заявил глава полиции Томоаки Онидзука на пресс-конференции. Он отметил, что "это непростительное варварство, когда в ходе предвыборной кампании целью убийства выбирается бывший премьер".Онидзука подчеркнул, что "необходимо срочно расследовать это дело самым тщательным образом".Вместе с этим, глава полиции префектуры Нара отметил, что на разработку плана выступления бывшего премьера Японии Синдзо Абэ и меры безопасности на месте были всего сутки, так как маршрут поездки политика был измененен накануне инцидента.На месте покушения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время злоумышленник дает показания в полиции. В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что был "недоволен Абэ", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у преступника были свои счеты.Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.
https://ria.ru/20220709/plan-1801367750.html
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в мире, синдзо абэ, нара (город), япония, токио, убийство экс-премьера японии синдзо абэ
13:21 09.07.2022 (обновлено: 15:22 09.07.2022)
 
Полиция префектуры Нара не отрицает возможные проблемы с безопасностью Абэ

Полиция префектуры Нара не стала отрицать возможные проблемы с безопасностью Синдзо Абэ

© AP Photo / Eugene HoshikoВыпуски газеты "Yomiuri Shimbun" с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Выпуски газеты Yomiuri Shimbun с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Выпуски газеты "Yomiuri Shimbun" с сообщением о нападении на бывшего премьер-министр Японии Синдзо Абэ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 9 июл – РИА Новости. Глава полиции префектуры Нара, где произошло покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что нельзя отрицать возможные проблемы с обеспечением безопасности убитого политика.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ доставили в больницу медуниверситета Нары, а через пять часов он скончался. Политику было 67 лет.
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"Нельзя отрицать, что там была проблема с безопасностью", - заявил глава полиции Томоаки Онидзука на пресс-конференции. Он отметил, что "это непростительное варварство, когда в ходе предвыборной кампании целью убийства выбирается бывший премьер".
Онидзука подчеркнул, что "необходимо срочно расследовать это дело самым тщательным образом".
Вместе с этим, глава полиции префектуры Нара отметил, что на разработку плана выступления бывшего премьера Японии Синдзо Абэ и меры безопасности на месте были всего сутки, так как маршрут поездки политика был измененен накануне инцидента.
"Итог вышел печальный, будь то позиция, организация, реакция на чрезвычайную ситуацию или же личные возможности сотрудников охраны. Что бы это ни было, мы немедленно намерены рассмотреть данную ситуацию и пересмотреть многие факторы", - добавил он.
На месте покушения был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. В настоящее время злоумышленник дает показания в полиции. В ходе допроса Ямагами изначально сказал, что был "недоволен Абэ", но затем заявил, что его целью первоначально был другой политик, а на Абэ выбор пал позднее, а также что Абэ был якобы связан "с одной организацией", с которой у преступника были свои счеты.
Как сообщил РИА Новости источник, прощание с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится 11 июля в буддистском храме Дзодзёдзи в центре Токио, похороны политика пройдут 12 июля.
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В миреСиндзо АбэНара (город)ЯпонияТокиоУбийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
 
 
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