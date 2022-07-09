https://ria.ru/20220709/yaponiya-1801374935.html

Соседи напавшего на экс-премьера Японии не слышали ничего подозрительного

Соседи напавшего на экс-премьера Японии не слышали ничего подозрительного - РИА Новости, 09.07.2022

Соседи напавшего на экс-премьера Японии не слышали ничего подозрительного

Бывший сосед Тэцуи Ямагами, накануне напавшего на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, заявил, что не слышал никаких подозрительных звуков из квартиры арестованного... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T09:21

2022-07-09T09:21

2022-07-09T09:21

в мире

синдзо абэ

нара (город)

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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НАРА (Япония), 9 июл - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Бывший сосед Тэцуи Ямагами, накануне напавшего на экс-премьера Японии Синдзо Абэ, заявил, что не слышал никаких подозрительных звуков из квартиры арестованного или хлопков, передает корреспондент РИА Новости.Отвечая на вопрос журналистов о том, были ли слышны громкие звуки из квартиры, учитывая тот факт, что Ямагами изготавливал там самодельное огнестрельное оружие, мужчина, живший этажом ниже в квартире 706, ответил отрицательно."Иногда были слышны звуки разговоров в ночное время. Я просил его быть поаккуратнее, но это всё", - отметил он.Житель дома напротив заявил в беседе с РИА Новости, что многоквартирный дом, в котором проживал Ямагами, был построен примерно 10 лет назад, его жители постоянно менялись, поэтому люди вряд ли знали друг друга, даже живя в соседней квартире."Я знал, что произошло нападение на господина Абэ, но не думал, что все закрутится в районе, где я живу. Вчера вечером приезжали даже специалисты по взрывчатым веществам, а нас трижды просили выйти из дома", - добавил он.Нападение на Синдзо Абэ было совершено 8 июля около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Нападавший - 41-летний Тэцуя Ямагами – произвел два выстрела, находясь за спиной политика, с расстояния около 10 метров. Абэ был доставлен в больницу Медуниверситета Нары в 12.20 по местному времени, а менее чем через пять часов он скончался. Возможной причиной смерти политика врачи назвали потерю крови. Абэ было 67 лет.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Японские СМИ сообщают, что Ямагами в течение 3 лет до 2005 года служил в морских силах самообороны, род занятий в настоящее время неизвестен. В ходе допроса мужчина признался в содеянном. Свой поступок он объяснил протестом против некоей группы, которая, по его словам, стала причиной бедственного финансового положения в его семье и с которой якобы был связан Абэ.

https://ria.ru/20220709/plan-1801367750.html

https://ria.ru/20220708/ubiystvo-1801322812.html

нара (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, синдзо абэ, нара (город), убийство экс-премьера японии синдзо абэ