https://ria.ru/20220709/vooruzhenie-1801440261.html

МИД Украины назвал контроль за поставляемым оружием подрывом военной помощи

МИД Украины назвал контроль за поставляемым оружием подрывом военной помощи - РИА Новости, 09.07.2022

МИД Украины назвал контроль за поставляемым оружием подрывом военной помощи

Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал требование члена конгресса США Виктории Спартц создать механизм контроля за поставляемым на Украину вооружением... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T18:10

2022-07-09T18:10

2022-07-09T18:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко назвал требование члена конгресса США Виктории Спартц создать механизм контроля за поставляемым на Украину вооружением "подрывом механизма оказания военной помощи" и попыткой вернуть в американскую политику "нарративы российской пропаганды".Ранее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Владимира Зеленского прекратить "играть в политику и театр", президента США Джо Байдена – выработать "ясную стратегию" в отношении Украины, а конгресс США – создать механизм контроля за оказанием помощи этой стране."На фоне масштабной поддержки особенно контрастируют последние действия и заявления члена конгресса США Виктории Спартц. Они являются неприкрытой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды про якобы существующие связи руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США... Член конгресса также должна прекратить подрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины. Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию об использовании техники", - говорится в сообщении на странице Николенко в соцсетях.Представитель МИД также отметил, что подобные заявления особенно циничны для политика украинского происхождения и являются попыткой заработать дополнительный политический капитал.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

https://ria.ru/20220706/vooruzhenie-1800802524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, конгресс сша, сша