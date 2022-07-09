https://ria.ru/20220709/ukraina-1801401198.html

СК спросит Минобороны о планах властей Украины провести карательные рейды

СК спросит Минобороны о планах властей Украины провести карательные рейды - РИА Новости, 09.07.2022

СК спросит Минобороны о планах властей Украины провести карательные рейды

Следственный комитет России запросит информацию у Министерства обороны РФ о том, что украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T13:04

2022-07-09T13:04

2022-07-09T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

киев

одесса

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственный комитет России запросит информацию у Министерства обороны РФ о том, что украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Министерство обороны сообщает, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима", - говорится в сообщении.Добавляется, что из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона "Цунами", специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения.Отмечается, что у Минобороны есть информация, что в населенном пункте Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наемники, склады вооружения и боеприпасов, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия.Кроме того, в Кривом Роге на территории гимназии украинские националисты разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты.Также в Харькове в здании школы дислоцированы боевики украинского националистического батальона "Кракен", оборудован опорный пункт со складами оружия и боеприпасов."В населенном пункте Нью-Йорк ДНР в школе, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию, при этом, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220708/nikolaev-1801348953.html

https://ria.ru/20220705/minoborony-1800308912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, николаев (украина), киев, одесса, вооруженные силы украины, служба безопасности украины