СК спросит Минобороны о планах властей Украины провести карательные рейды
СК спросит Минобороны о планах властей Украины провести карательные рейды в Николаеве
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкРазрушения в городе Снегиревке Николаевской области
Разрушения в городе Снегиревке Николаевской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственный комитет России запросит информацию у Министерства обороны РФ о том, что украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Министерство обороны сообщает, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у Минобороны есть информация, что в населенном пункте Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наемники, склады вооружения и боеприпасов, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия.
Кроме того, в Кривом Роге на территории гимназии украинские националисты разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты.
Также в Харькове в здании школы дислоцированы боевики украинского националистического батальона "Кракен", оборудован опорный пункт со складами оружия и боеприпасов.
"В населенном пункте Нью-Йорк ДНР в школе, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию, при этом, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - говорится в сообщении.