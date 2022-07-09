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СК спросит Минобороны о планах властей Украины провести карательные рейды - РИА Новости, 09.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/ukraina-1801401198.html
СК спросит Минобороны о планах властей Украины провести карательные рейды
СК спросит Минобороны о планах властей Украины провести карательные рейды - РИА Новости, 09.07.2022
СК спросит Минобороны о планах властей Украины провести карательные рейды
Следственный комитет России запросит информацию у Министерства обороны РФ о том, что украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T13:04
2022-07-09T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
киев
одесса
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственный комитет России запросит информацию у Министерства обороны РФ о том, что украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Министерство обороны сообщает, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима", - говорится в сообщении.Добавляется, что из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона "Цунами", специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения.Отмечается, что у Минобороны есть информация, что в населенном пункте Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наемники, склады вооружения и боеприпасов, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия.Кроме того, в Кривом Роге на территории гимназии украинские националисты разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты.Также в Харькове в здании школы дислоцированы боевики украинского националистического батальона "Кракен", оборудован опорный пункт со складами оружия и боеприпасов."В населенном пункте Нью-Йорк ДНР в школе, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию, при этом, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220708/nikolaev-1801348953.html
https://ria.ru/20220705/minoborony-1800308912.html
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в мире, николаев (украина), киев, одесса, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
13:04 09.07.2022
 
СК спросит Минобороны о планах властей Украины провести карательные рейды

СК спросит Минобороны о планах властей Украины провести карательные рейды в Николаеве

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкРазрушения в городе Снегиревке Николаевской области
Разрушения в городе Снегиревке Николаевской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Разрушения в городе Снегиревке Николаевской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Следственный комитет России запросит информацию у Министерства обороны РФ о том, что украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Министерство обороны сообщает, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
Вчера, 21:35Специальная военная операция на Украине
В Николаев для карательных рейдов прибыли сотрудники СБУ, заявили в МО
Добавляется, что из Киева, Одессы и Львова в город Николаев прибыли сотрудники СБУ и до 500 боевиков националистического батальона "Цунами", специально подготовленных к проведению подобных акций устрашения.
Отмечается, что у Минобороны есть информация, что в населенном пункте Виры Сумской области в здании школы дислоцированы иностранные наемники, склады вооружения и боеприпасов, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжелая техника и артиллерия.
Кроме того, в Кривом Роге на территории гимназии украинские националисты разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО, а по периметру учебного заведения выставили блокпосты.
Также в Харькове в здании школы дислоцированы боевики украинского националистического батальона "Кракен", оборудован опорный пункт со складами оружия и боеприпасов.
"В населенном пункте Нью-Йорк ДНР в школе, подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт со складом оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории разместили бронетехнику, РСЗО и артиллерию, при этом, подходы к учебному заведению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено", - говорится в сообщении.
Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России, задействованные в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 11:20Специальная военная операция на Украине
ВКС нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников под Николаевом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)КиевОдессаВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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