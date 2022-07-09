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СМИ узнало о решении Канады по турбине для "Газпрома" - РИА Новости, 09.07.2022
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СМИ узнало о решении Канады по турбине для "Газпрома"
СМИ узнало о решении Канады по турбине для "Газпрома" - РИА Новости, 09.07.2022
СМИ узнало о решении Канады по турбине для "Газпрома"
Канада уже приняла решение о возвращении в Германию турбины для газопровода "Северный поток", сообщает Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T02:13
2022-07-09T04:38
канада
оттава
германия
siemens
газпром
северный поток
в мире
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Канада уже приняла решение о возвращении в Германию турбины для газопровода "Северный поток", сообщает Reuters со ссылкой на источники.По словам источника в правительстве одной из вовлеченных стран, оборудование могут отправить в Германию, а ФРГ уже передаст турбину "Газпрому". Таким образом Оттава и Берлин избегут нарушение Канадой собственных санкций, пояснил собеседник агентства.Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что ФРГ получила из Оттавы "позитивные сигналы", но не смог подтвердить начало доставки оборудования.С середины июня "Газпром" снизил объемы прокачки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за канадских санкций не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". В результате "Газпром" поставляет по "Северному потоку" не более 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Кроме того, с 11 по 21 июля газопровод остановят на плановое техобслуживание. На этом фоне правительство Германии опасается полного прекращения поставок газа из России.В Кремле отмечали, что прокачка по "Северному потоку" сокращается из-за ситуации с турбиной и из-за санкций, но со стороны России ничего преднамеренного в этом нет. В МИД сообщили, что не обсуждают с Канадой вопрос о турбине, а санкции назвали грубым нарушением международного права.
https://ria.ru/20220708/gaz-1801176248.html
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канада, оттава, германия, siemens, газпром, северный поток, в мире
02:13 09.07.2022 (обновлено: 04:38 09.07.2022)
 
СМИ узнало о решении Канады по турбине для "Газпрома"

Reuters: Канада решила отправить турбину для СП в ФРГ, Берлин передаст ее "Газпрому"

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Германии
Газопровод Северный поток в Германии - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Канада уже приняла решение о возвращении в Германию турбины для газопровода "Северный поток", сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"Решение о возврате турбины уже принято", — сказал собеседник агентства.
По словам источника в правительстве одной из вовлеченных стран, оборудование могут отправить в Германию, а ФРГ уже передаст турбину "Газпрому". Таким образом Оттава и Берлин избегут нарушение Канадой собственных санкций, пояснил собеседник агентства.
Ранее официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что ФРГ получила из Оттавы "позитивные сигналы", но не смог подтвердить начало доставки оборудования.
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С середины июня "Газпром" снизил объемы прокачки по "Северному потоку", объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за канадских санкций не может вернуть из ремонта турбину с компрессорной станции "Портовая". В результате "Газпром" поставляет по "Северному потоку" не более 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
Кроме того, с 11 по 21 июля газопровод остановят на плановое техобслуживание. На этом фоне правительство Германии опасается полного прекращения поставок газа из России.
В Кремле отмечали, что прокачка по "Северному потоку" сокращается из-за ситуации с турбиной и из-за санкций, но со стороны России ничего преднамеренного в этом нет. В МИД сообщили, что не обсуждают с Канадой вопрос о турбине, а санкции назвали грубым нарушением международного права.
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