https://ria.ru/20220709/shklovskiy-1800879081.html

Биография Олега Шкловского

Биография Олега Шкловского - РИА Новости, 09.07.2022

Биография Олега Шкловского

Советский и российский актер театра и кино Олег Менделеевич Шкловский родился 9 июля 1947 года в Москве. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T04:01

2022-07-09T04:01

2022-07-09T04:01

справки

олег шкловский

москва

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Советский и российский актер театра и кино Олег Менделеевич Шкловский родился 9 июля 1947 года в Москве. В юности работал радиомонтажером, помощником звукооператора на киностудии "Мосфильм", шофером и грузчиком на заводе молочного оборудования. В 1970 году окончил Школу-студию МХАТ и был приглашен в труппу театра "Современник", в котором проработал 20 лет. Наиболее важными для себя он считает роли Алексея Турбина в спектакле "Дни Турбиных" по пьесе Михаила Булгакова и "короля" наркомафии в постановке по роману Чингиза Айтматова "Плаха". Детский спектакль "Грезы Белого мышонка" был поставлен по сказке Шкловского. Дебют в кино состоялся в 1972 году, когда Олег Шкловский появился в эпизодической роли в фильме "Визит вежливости". В 1975 году он сыграл первую главную роль в комедии Виктора Титова "Здравствуйте, я ваша тетя!". В этом фильме Шкловский снимался вместе с такими актерами как Армен Джигарханян, Александр Калягин, Татьяна Васильева, Татьяна Веденеева, Валентин Гафт, Михаил Козаков. Яркая роль прославила актера на весь Советский Союз. Позднее Олег Шкловский часто играл персонажей второго плана. Всего в его фильмографии более 80 работ. Наиболее известные фильмы и сериалы с его участием "Зимний вечер в Гаграх" (1985), "Узник замка Иф" (1988), "Дежа вю" (1989), "У попа была собака" (1993), "Под небом Вероны" (2004), "Не родись красивой" (2005-2006), "Очарование зла" (2006), "Джокер" (2010) и многие другие. Пробовал свои силы в режиссуре, писал сценарии, пьесы, прозу. Олег Шкловский – один из авторов книги для детей "Черный кот с оранжевыми глазами" (2006).Уходил из актерской профессии – преподавал восточные боевые искусства, пел в хоре, был чтецом, реставратором, занимался административно-хозяйственной деятельностью.В 1997-2002 годах был ведущим телепередачи "Как это было" на канале ОРТ. Получил приз за лучшее исполнение мужской роли второго плана в фильме "У попа была собака" на фестивале "Созвездие" (1993). Женат, имеет троих детей. Жена Галина Шкловская – актриса, снималась в фильме "А зори здесь тихие" (1972). Сын Михаил Шкловский – актер театра и кино. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, олег шкловский, москва