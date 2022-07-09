https://ria.ru/20220709/sapery-1801470899.html

Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.07.2022

Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 3,8 тысячи гектаров в республиках Донбасса, заявил в субботу на брифинге руководитель... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T21:45

2022-07-09T21:45

2022-07-09T22:13

специальная военная операция на украине

украина

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

донбасс

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 3,8 тысячи гектаров в республиках Донбасса, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 километров дорог. Обнаружено и обезврежено более 53 тысяч взрывоопасных предметов, уточнил Мизинцев.

https://ria.ru/20220709/vooruzhenie-1801440261.html

украина

луганская народная республика

донбасс

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украина, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс