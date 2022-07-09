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Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220709/sapery-1801470899.html
Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.07.2022
Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 3,8 тысячи гектаров в республиках Донбасса, заявил в субботу на брифинге руководитель... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T21:45
2022-07-09T22:13
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 3,8 тысячи гектаров в республиках Донбасса, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 километров дорог. Обнаружено и обезврежено более 53 тысяч взрывоопасных предметов, уточнил Мизинцев.
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украина
луганская народная республика
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украина, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
21:45 09.07.2022 (обновлено: 22:13 09.07.2022)
 
Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР

В Минобороны сообщили о разминировании более 3,8 тысячи гектаров в республиках Донбасса

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСапер со служебной собакой
Сапер со служебной собакой - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сапер со служебной собакой. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 3,8 тысячи гектаров в республиках Донбасса, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 3 838,01 га территории", - сказал Мизинцев.

Он добавил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 километров дорог. Обнаружено и обезврежено более 53 тысяч взрывоопасных предметов, уточнил Мизинцев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донбасс
 
 
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