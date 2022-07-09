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Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 09.07.2022
Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 3,8 тысячи гектаров в республиках Донбасса, заявил в субботу на брифинге руководитель... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T21:45
2022-07-09T21:45
2022-07-09T22:13
специальная военная операция на украине
украина
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские военные и спасатели проверили в ходе разминирования более 3,8 тысячи гектаров в республиках Донбасса, заявил в субботу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он добавил, что также проверены 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и около 10 километров дорог. Обнаружено и обезврежено более 53 тысяч взрывоопасных предметов, уточнил Мизинцев.
https://ria.ru/20220709/vooruzhenie-1801440261.html
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украина, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс
21:45 09.07.2022 (обновлено: 22:13 09.07.2022)
Российские саперы разминировали более 3,8 тысячи гектаров в ДНР и ЛНР
В Минобороны сообщили о разминировании более 3,8 тысячи гектаров в республиках Донбасса