https://ria.ru/20220709/raketa-1801378044.html

Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.07.2022

Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино в ЛНР две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило представительство... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T09:47

2022-07-09T09:47

2022-07-09T10:02

в мире

лнр

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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино в ЛНР две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, обстрел зафиксирован в 05.30 "с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)".

https://ria.ru/20220709/obstrel-1801374054.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр