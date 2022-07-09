https://ria.ru/20220709/raketa-1801378044.html
Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино в ЛНР две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило представительство... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:47
2022-07-09T09:47
2022-07-09T10:02
в мире
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино в ЛНР две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, обстрел зафиксирован в 05.30 "с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)".
https://ria.ru/20220709/obstrel-1801374054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр
09:47 09.07.2022 (обновлено: 10:02 09.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили по Ирмино в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS