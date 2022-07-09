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Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.07.2022
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Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 09.07.2022
Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино в ЛНР две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило представительство... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T09:47
2022-07-09T10:02
в мире
лнр
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино в ЛНР две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, обстрел зафиксирован в 05.30 "с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)".
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в мире, лнр
09:47 09.07.2022 (обновлено: 10:02 09.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ирмино в ЛНР из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили по Ирмино в ЛНР две ракеты из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. Украинские войска в 05.30 выпустили по населенному пункту Ирмино в ЛНР две ракеты из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению в Telegram-канале представительства, обстрел зафиксирован в 05.30 "с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ирмино с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)".
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