https://ria.ru/20220709/puteshestviyat-1800623990.html
Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия
Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия - РИА Новости, 09.07.2022
Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, являются ли путешествия необходимостью для россиян, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T06:35
2022-07-09T06:35
2022-07-09T06:35
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, являются ли путешествия необходимостью для россиян, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 2 516 человек. Более половины респондентов рассказали, что не могут жить без поездок. При этом 27 процентов опрошенных стараются выезжать куда-то минимум несколько раз в год. У 26 процентов, несмотря на любовь к вояжам, они случаются достаточно редко. Стабильно раз в год путешествуют 16 процентов респондентов.Примерно у каждого пятого туриста график зависит от бюджета: 19 процентов отправляются в путь только тогда, когда есть лишние деньги.Наконец, для 12 процентов опрошенных путешествия не являются необходимостью. Столько респондентов рассказали, что они ездят по настроению.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, опросы, путешествия
Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия
Опрос: более половины россиян сказали, что путешествия для них являются необходимостью
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, являются ли путешествия необходимостью для россиян, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 2 516 человек. Более половины респондентов рассказали, что не могут жить без поездок. При этом 27 процентов опрошенных стараются выезжать куда-то минимум несколько раз в год. У 26 процентов, несмотря на любовь к вояжам, они случаются достаточно редко. Стабильно раз в год путешествуют 16 процентов респондентов.
Примерно у каждого пятого туриста график зависит от бюджета: 19 процентов отправляются в путь только тогда, когда есть лишние деньги.
Наконец, для 12 процентов опрошенных путешествия не являются необходимостью. Столько респондентов рассказали, что они ездят по настроению.