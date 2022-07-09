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Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия - РИА Новости, 09.07.2022
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Туризм
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Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия
Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия - РИА Новости, 09.07.2022
Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, являются ли путешествия необходимостью для россиян, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T06:35
2022-07-09T06:35
туризм
туризм
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туристы
опросы
путешествия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, являются ли путешествия необходимостью для россиян, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 2 516 человек. Более половины респондентов рассказали, что не могут жить без поездок. При этом 27 процентов опрошенных стараются выезжать куда-то минимум несколько раз в год. У 26 процентов, несмотря на любовь к вояжам, они случаются достаточно редко. Стабильно раз в год путешествуют 16 процентов респондентов.Примерно у каждого пятого туриста график зависит от бюджета: 19 процентов отправляются в путь только тогда, когда есть лишние деньги.Наконец, для 12 процентов опрошенных путешествия не являются необходимостью. Столько респондентов рассказали, что они ездят по настроению.
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туризм, новости - туризм, туристы, опросы, путешествия
06:35 09.07.2022
 
Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия

Опрос: более половины россиян сказали, что путешествия для них являются необходимостью

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога "Чуйский тракт" в Республике Алтай. На дальнем плане - Северо-Чуйский хребет
Автомобильная дорога Чуйский тракт в Республике Алтай. На дальнем плане - Северо-Чуйский хребет - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, являются ли путешествия необходимостью для россиян, сообщает Туту.ру.
В опросе приняли участие 2 516 человек. Более половины респондентов рассказали, что не могут жить без поездок. При этом 27 процентов опрошенных стараются выезжать куда-то минимум несколько раз в год. У 26 процентов, несмотря на любовь к вояжам, они случаются достаточно редко. Стабильно раз в год путешествуют 16 процентов респондентов.
Примерно у каждого пятого туриста график зависит от бюджета: 19 процентов отправляются в путь только тогда, когда есть лишние деньги.
Наконец, для 12 процентов опрошенных путешествия не являются необходимостью. Столько респондентов рассказали, что они ездят по настроению.
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