https://ria.ru/20220709/puteshestviyat-1800623990.html

Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия

Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия - РИА Новости, 09.07.2022

Россияне рассказали, насколько необходимы для них путешествия

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, являются ли путешествия необходимостью для россиян, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T06:35

2022-07-09T06:35

2022-07-09T06:35

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, являются ли путешествия необходимостью для россиян, сообщает Туту.ру.В опросе приняли участие 2 516 человек. Более половины респондентов рассказали, что не могут жить без поездок. При этом 27 процентов опрошенных стараются выезжать куда-то минимум несколько раз в год. У 26 процентов, несмотря на любовь к вояжам, они случаются достаточно редко. Стабильно раз в год путешествуют 16 процентов респондентов.Примерно у каждого пятого туриста график зависит от бюджета: 19 процентов отправляются в путь только тогда, когда есть лишние деньги.Наконец, для 12 процентов опрошенных путешествия не являются необходимостью. Столько респондентов рассказали, что они ездят по настроению.

https://ria.ru/20220706/plyazhi-1800435287.html

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2022

Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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