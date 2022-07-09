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В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС - РИА Новости, 09.07.2022
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В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС
В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС - РИА Новости, 09.07.2022
В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС
Пожар на автозаправочной станции в Ульяновской области, где пострадали пять человек, полностью потушен, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T18:13
2022-07-09T18:13
происшествия
ульяновская область
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Ульяновской области, где пострадали пять человек, полностью потушен, сообщил региональный главк МЧС.Ранее главк МЧС сообщил, что АЗС в субботу сгорела в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров. Пожар начался около 16.05 (15.05 мск), а в 16.50 (15.50 мск) пожарные уже ликвидировали открытое горение. В главке МЧС сообщили РИА Новости, что пострадали два человека, их с ожогами рук доставили в больницу. Позднее губернатор Алексей Русских уточнил, что пострадали пять человек, из них трое госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии."16.15 мск - полная ликвидация (пожара)", - говорится в сообщении.
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происшествия, ульяновская область
18:13 09.07.2022
 
В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС

В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС, при котором пострадали пять человек

© Фото : Ульяновские новости / TelegramМомент взрыва на автозаправке в Ульяновской области
Момент взрыва на автозаправке в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Фото : Ульяновские новости / Telegram
Момент взрыва на автозаправке в Ульяновской области
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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Ульяновской области, где пострадали пять человек, полностью потушен, сообщил региональный главк МЧС.
Ранее главк МЧС сообщил, что АЗС в субботу сгорела в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров. Пожар начался около 16.05 (15.05 мск), а в 16.50 (15.50 мск) пожарные уже ликвидировали открытое горение. В главке МЧС сообщили РИА Новости, что пострадали два человека, их с ожогами рук доставили в больницу. Позднее губернатор Алексей Русских уточнил, что пострадали пять человек, из них трое госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии.
"16.15 мск - полная ликвидация (пожара)", - говорится в сообщении.
 
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