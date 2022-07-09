https://ria.ru/20220709/pozhar-1801440693.html
В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС
В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС - РИА Новости, 09.07.2022
В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС
Пожар на автозаправочной станции в Ульяновской области, где пострадали пять человек, полностью потушен, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T18:13
2022-07-09T18:13
2022-07-09T18:13
происшествия
ульяновская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801433285_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_841c261cf8fa219e8c7dd1622d330024.jpg
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Ульяновской области, где пострадали пять человек, полностью потушен, сообщил региональный главк МЧС.Ранее главк МЧС сообщил, что АЗС в субботу сгорела в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров. Пожар начался около 16.05 (15.05 мск), а в 16.50 (15.50 мск) пожарные уже ликвидировали открытое горение. В главке МЧС сообщили РИА Новости, что пострадали два человека, их с ожогами рук доставили в больницу. Позднее губернатор Алексей Русских уточнил, что пострадали пять человек, из них трое госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии."16.15 мск - полная ликвидация (пожара)", - говорится в сообщении.
ульяновская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/09/1801433285_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_3d19a1f87ddf11b02b1e7fd628a8a6b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область
В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС
В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС, при котором пострадали пять человек