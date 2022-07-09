https://ria.ru/20220709/pozhar-1801440693.html

В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС

В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС - РИА Новости, 09.07.2022

В Ульяновской области полностью потушили пожар на АЗС

Пожар на автозаправочной станции в Ульяновской области, где пострадали пять человек, полностью потушен, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T18:13

2022-07-09T18:13

2022-07-09T18:13

происшествия

ульяновская область

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САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Пожар на автозаправочной станции в Ульяновской области, где пострадали пять человек, полностью потушен, сообщил региональный главк МЧС.Ранее главк МЧС сообщил, что АЗС в субботу сгорела в райцентре Кузоватово Ульяновской области на площади 100 квадратных метров. Пожар начался около 16.05 (15.05 мск), а в 16.50 (15.50 мск) пожарные уже ликвидировали открытое горение. В главке МЧС сообщили РИА Новости, что пострадали два человека, их с ожогами рук доставили в больницу. Позднее губернатор Алексей Русских уточнил, что пострадали пять человек, из них трое госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии."16.15 мск - полная ликвидация (пожара)", - говорится в сообщении.

ульяновская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ульяновская область