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Число пострадавших при пожаре на АЗС в Ульяновской области возросло до пяти

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Ульяновской области возросло до пяти - РИА Новости, 09.07.2022

Число пострадавших при пожаре на АЗС в Ульяновской области возросло до пяти

Число пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Ульяновской области возросло до пяти человек, из них трое госпитализированы, в том числе один в... РИА Новости, 09.07.2022

2022-07-09T17:28

2022-07-09T17:28

2022-07-09T18:32

происшествия

ульяновская область

алексей русских

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САРАТОВ, 9 июл — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Ульяновской области возросло до пяти человек, из них трое госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Алексей Русских.По данным областного главка МЧС, сгорела АЗС в райцентре Кузоватово. Пожар начался около 16.05 (15.05 мск) и распространился на площади 100 квадратных метров. В 17.15 (16:15 мск) огонь полностью потушили.Он отметил, что находится на связи с оперативными службами и медиками.Между тем в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, снято возгорание на АЗС близ Кузоватово, сначала виден высокий огонь и черный дым, а затем слышен сильный хлопок и пламя охватывает еще большую площадь. В главке МЧС заявили РИА Новости, что данных о том, что на заправке произошел взрыв, не поступало.

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновская область, алексей русских