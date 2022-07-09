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Число пострадавших при пожаре на АЗС в Ульяновской области возросло до пяти - РИА Новости, 09.07.2022
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Число пострадавших при пожаре на АЗС в Ульяновской области возросло до пяти
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Ульяновской области возросло до пяти - РИА Новости, 09.07.2022
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Ульяновской области возросло до пяти
Число пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Ульяновской области возросло до пяти человек, из них трое госпитализированы, в том числе один в... РИА Новости, 09.07.2022
2022-07-09T17:28
2022-07-09T18:32
происшествия
ульяновская область
алексей русских
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САРАТОВ, 9 июл — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Ульяновской области возросло до пяти человек, из них трое госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Алексей Русских.По данным областного главка МЧС, сгорела АЗС в райцентре Кузоватово. Пожар начался около 16.05 (15.05 мск) и распространился на площади 100 квадратных метров. В 17.15 (16:15 мск) огонь полностью потушили.Он отметил, что находится на связи с оперативными службами и медиками.Между тем в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, снято возгорание на АЗС близ Кузоватово, сначала виден высокий огонь и черный дым, а затем слышен сильный хлопок и пламя охватывает еще большую площадь. В главке МЧС заявили РИА Новости, что данных о том, что на заправке произошел взрыв, не поступало.
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происшествия, ульяновская область, алексей русских
17:28 09.07.2022 (обновлено: 18:32 09.07.2022)
 
Число пострадавших при пожаре на АЗС в Ульяновской области возросло до пяти

Губернатор Ульяновской области Русских сообщил о пяти пострадавших при пожаре на АЗС

© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской областиПожар на АЗС в Ульяновской области
Пожар на АЗС в Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской области
Пожар на АЗС в Ульяновской области
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САРАТОВ, 9 июл — РИА Новости. Число пострадавших при пожаре на автозаправочной станции в Ульяновской области возросло до пяти человек, из них трое госпитализированы, в том числе один в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Алексей Русских.
По данным областного главка МЧС, сгорела АЗС в райцентре Кузоватово. Пожар начался около 16.05 (15.05 мск) и распространился на площади 100 квадратных метров. В 17.15 (16:15 мск) огонь полностью потушили.

"К сожалению, по предварительной информации, пятеро пострадавших. Трое госпитализированы в Кузоватовскую ЦРБ, два человека от госпитализации отказались. Два пациента в тяжелом состоянии, еще один — в средней степени тяжести. Будем переводить пострадавших в ЦГКБ (Ульяновск). Поручил минздраву (области) держать этот вопрос на контроле", — написал Русских в Telegram-канале.

Он отметил, что находится на связи с оперативными службами и медиками.
Между тем в соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, снято возгорание на АЗС близ Кузоватово, сначала виден высокий огонь и черный дым, а затем слышен сильный хлопок и пламя охватывает еще большую площадь. В главке МЧС заявили РИА Новости, что данных о том, что на заправке произошел взрыв, не поступало.
 
ПроисшествияУльяновская областьАлексей Русских
 
 
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